Capasanta alla serenissima

Capasanta alla Serenissima.

Le Capesante alla Serenissima, specialità tipica della gastronomia veneta, vengono attualizzate dallo chef che ne propone una versione elegante e raffinata, una torretta di gusto che alterna le note iodate della capasanta, le spinte acidule e fruttate della mela cotogna e i sentori d'Oriente della salsa. Un piccolo scrigno d'eleganza marina, a tavola.

Ingredienti (per 10 porzioni):

20 gusci di capesante

2 mele cotogne sciroppate

300 g salsa orientale

150 g pane integrale

400 g alghe wakame reidratate

Shichimi qb

Preparazione

Per la salsa orientale

60 g olio evo

20 g succo di limone

30 g salsa soia

Unire il tutto ed emulsionare con frusta.

Per le chips di pane

Prendere il pane congelato e tagliare a fette sottile con l’affettatrice.

Stendere le fette su una teglia con carta forno e porgere un’altra teglia sopra (serve per farle rimanere dritte e ben distese).

Cuocere a 160 gradi per circa 7 minuti finché non si tostano.

Per le capesante

Pulire le capesante e dividere il corallo dalla capasanta.

Con il corallo fare una tartare e condirla con 15g di salsa orientale, shichimi e sale.

Tagliare la capasanta in tre e battere leggermente le fettine tra due fogli di carta da forno oliati e salarle.

Tagliare delle fette sottili di mela cotogna.

Completamento del piatto

Con la capasanta battuta iniziare a stratificare, formando una piccola torre, alternando alghe wakame, capasanta e mele cotogne.

Concludere la capasanta aggiungendo tartare di corallo.

Concludere il piatto condendo con la restante salsa orientale e le chips di pane.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.