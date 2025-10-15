Cappelli del prete con bisque di crostacei: sapori siciliani autentici

Un primo piatto che celebra la ricchezza gastronomica siciliana, unendo ingredienti del territorio come il gambero bianco di Sciacca, i carciofi di Menfi, la mandorla pizzuta di Agrigento e il profumo unico del limone Verdello. La pasta fresca ai grani antichi, realizzata con farina di Tumminia, racchiude un cuore morbido e saporito, esaltato dalla delicatezza della bisque di crostacei.

Preparazione Per il ripieno 1 Pulire i carciofi 2 Tagliare a parte i gamberi grossolanamente 3 Cucinare a parte le patate schiacciate 4 Cucinare in padella i carciofi 5 Aggiungere i gamberi ai carciofi 6 Unire le patate a carciofi e gamberi 7 Aggiungere le mandorle 8 Condire con sale e pepe Per la pasta 1 Preparare la pasta lavorando energicamente tutti gli ingredienti 2 Avvolgere la pasta lavorata nella pellicola 3 Lasciare riposare in frigorifero per un'ora 4 Tirare la sfoglia sottile 5 Disporre la farcia nel senso della lunghezza e formare i classici cappelli del prete Per la bisque 1 In una casseruola mettere l'olio evo e un mazzetto guarnito, quindi farlo rosolare 2 Aggiungere i gamberi e sfumare con il vino bianco 3 Aggiungere il doppio concentrato di pomodoro e il ghiaccio e lasciare cuocere per mezz'ora 4 Frullare e filtrare Per la finitura e la presentazione 1 Adagiare la bisque su un piatto fondo 2 Aggiungere i cappelli del prete precedentemente cotti e insaporiti con la salsa bisque 3 Guarnire con mandorle tostate, carciofi croccanti e zest di limone Verdello

Un piatto che rappresenta l'equilibrio tra tradizione e tecnica contemporanea, valorizzando i prodotti locali e la cucina d’autore. Un Grillo in purezza, fresco e agrumato, accompagna perfettamente il gusto delicato del gambero e il carattere delle mandorle e del carciofo. In alternativa, un Etna Bianco DOC può valorizzare al meglio le note minerali del piatto.