Cappelli del prete con bisque di crostacei: sapori siciliani autentici

Un omaggio alla Sicilia più autentica: cappelli del prete ai grani antichi ripieni di gambero bianco di Sciacca e carciofi di Menfi, serviti su bisque di crostacei con mandorla pizzuta e zest di limone Verdello

Tipologia Cucina: Italiana, siciliana
Categoria: Primo
Difficoltà: Media
Costo: Media
Tempo di preparazione: 145 minuti
Calorie: 480 kcal

15 ottobre 2025 | 10:30
15 ottobre 2025 | 10:30
 
di Giovanni Chianetta
Presidente dell'Associazione provinciale cuochi e pasticceri di Agrigento
Ingredienti
Dosi per:
  • Per la pasta
  • Farina di grano antico Tumminia
    200 g
  • Tuorli d'uovo
    3 n
  • Olio extravergine di oliva
    20 g
  • Per il ripieno
  • Gambero bianco di Sciacca (sgusciato)
    200 g
  • Carciofi di Menfi
    200 g
  • Patate
    100 g
  • Mandorle pizzute di Agrigento (tostate e tritate)
    20 g
  • Olio extravergine di oliva
    10 g
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Per la bisque
  • Teste di gambero
    200 g
  • Olio extravergine di oliva
    10 g
  • Mazzetto guarnito (cipolla, sedano, gambi di prezzemolo, aglio)
    1 n
  • Doppio concentrato di pomodoro
    10 g
  • Mezzo bicchiere di vino bianco secco
    1 n
  • Ghiaccio
    1000 ml
  • Per la finitura
  • Mandorle tostate
    qb
  • Carciofi croccanti
    qb
  • Zest di limone Verdello
    qb
Un primo piatto che celebra la ricchezza gastronomica siciliana, unendo ingredienti del territorio come il gambero bianco di Sciacca, i carciofi di Menfi, la mandorla pizzuta di Agrigento e il profumo unico del limone Verdello. La pasta fresca ai grani antichi, realizzata con farina di Tumminia, racchiude un cuore morbido e saporito, esaltato dalla delicatezza della bisque di crostacei.

Preparazione
Per il ripieno
1
Pulire i carciofi
2
Tagliare a parte i gamberi grossolanamente
3
Cucinare a parte le patate schiacciate
4
Cucinare in padella i carciofi
5
Aggiungere i gamberi ai carciofi
6
Unire le patate a carciofi e gamberi
7
Aggiungere le mandorle
8
Condire con sale e pepe
Per la pasta
1
Preparare la pasta lavorando energicamente tutti gli ingredienti
2
Avvolgere la pasta lavorata nella pellicola
3
Lasciare riposare in frigorifero per un'ora
4
Tirare la sfoglia sottile
5
Disporre la farcia nel senso della lunghezza e formare i classici cappelli del prete
Per la bisque
1
In una casseruola mettere l'olio evo e un mazzetto guarnito, quindi farlo rosolare
2
Aggiungere i gamberi e sfumare con il vino bianco
3
Aggiungere il doppio concentrato di pomodoro e il ghiaccio e lasciare cuocere per mezz'ora
4
Frullare e filtrare
Per la finitura e la presentazione
1
Adagiare la bisque su un piatto fondo
2
Aggiungere i cappelli del prete precedentemente cotti e insaporiti con la salsa bisque
3
Guarnire con mandorle tostate, carciofi croccanti e zest di limone Verdello

Un piatto che rappresenta l'equilibrio tra tradizione e tecnica contemporanea, valorizzando i prodotti locali e la cucina d’autore. Un Grillo in purezza, fresco e agrumato, accompagna perfettamente il gusto delicato del gambero e il carattere delle mandorle e del carciofo. In alternativa, un Etna Bianco DOC può valorizzare al meglio le note minerali del piatto.

 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
cappelli del prete gambero bianco di Sciacca carciofi di Menfi farina di Tumminia mandorla pizzutaGiovanni Chianetta
 
