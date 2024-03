Cappon crudo

Cappon crudo, barbabietola e galletta del marinaio.

Lo chef Guido Genzone del ristorante Agave di Framura (Sp), presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Liguria.

Ingredienti:

Barbabietola cotta 7 g

Galletta del marinaio 2 g

Per la salsa verde:

Prezzemolo 20 g

Pinoli 6 g

Aglio 1 g

Acqua 30 ml

Aceto 10 ml

Sale 1 g

Xantana qb

Uova 22 g

Olio d’oliva 50 ml

Per le verdure:

Asparagi 12 g

Fagiolini 12 g

Carote 12 g

Sedano 12 g

Aceto 10 ml

Sale 1 g

Muscoli 12

Vongole 12

Gamberi rossi 4

Ricciola 400 g

Olio evo qb

Bottarga di muggine in polvere 2 g

Sale Maldon qb

Preparazione

Tagliare la barbabietola a fette sottili e disporla su carta forno, in una tegola forata. Essiccare in forno a 50 °C con la modalita` di estrazione di umidita` per tutta la notte, dopodiche´ polverizzare nel macina spezie. Utilizzare quest’ultimo per polverizzare grossolanamente anche la galletta.

Per la salsa verde, frullare il prezzemolo, i pinoli, l’aglio, l’acqua, l’aceto, il sale e la xantana. Setacciare finemente e unire le uova, emulsionare quindi nel frullatore versando l’olio a filo e fermandosi quando si raggiunge una consistenza semi-montata.

Per le verdure, tagliare con cura le verdure a brunoise e condirle con pochissimo aceto e sale. Aspettare pazientemente che si aprano i muscoli e le vongole in una padella con poca acqua, poi toglierle e sgusciarle a mano conservandole nella loro acqua filtrata, di modo da preservare tutto il loro sapore. Sgusciare e pulire da tutti gli scarti i gamberi e tagliarli a pezzetti; procedere con la ricciola, tagliandola a brunoise e condendola con poco olio.

Disporre al centro del piatto uno stampo quadrato di 12 cm per lato, stendere la brunoise di ricciola e poi gli altri ingredienti di modo che ogni boccone sia diverso dal precedente. Procedere con attenzione affinche` anche la presentazione sia ben bilanciata. Finire con una spolverata di bottarga, qualche goccia di olio e un pizzico di sale Maldon.

