Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 24 gennaio 2026  | aggiornato alle 14:54 | 116984 articoli pubblicati

STM
Rotari
Rotari

La Carabiniera del Buon Ricordo: tagliolini fini agli scampi con bisque

Tagliolini sottili, scampi, bisque e salsa di pomodoro lavorati con rispetto, una struttura netta e leggibile, dove ogni elemento resta riconoscibile. È il piatto del Buon Ricordo del Mori Venice Bar

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 70 minuti
Calorie: 520 kcal

24 gennaio 2026 | 10:30
La Carabiniera del Buon Ricordo: tagliolini fini agli scampi con bisque
La Carabiniera del Buon Ricordo: tagliolini fini agli scampi con bisque

La Carabiniera del Buon Ricordo: tagliolini fini agli scampi con bisque

Tagliolini sottili, scampi, bisque e salsa di pomodoro lavorati con rispetto, una struttura netta e leggibile, dove ogni elemento resta riconoscibile. È il piatto del Buon Ricordo del Mori Venice Bar

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 70 minuti
Calorie: 520 kcal
24 gennaio 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Scampi di taglia media per la bisque
    700 g
  • Scampi di taglia grossa per la finitura
    4 n
  • Spicchio d'aglio
    2 n
  • Scalogno tritato finimente
    1 n
  • Olio evo leggero tipo Ligure o Garda
    15 qb
  • Vnio bianco secco
    350 ml
  • Ciuffo di prezzemolo tagliato
    1 n
  • Passata di pomodoro
    2000 ml
  • Tagliolini fini tipo tajarin
    440 g
Hospitality
Fontina DOP
Per dell'Emilia Romagna
Horeca Expoforum
Tirreno CT
Sana

I tagliolini agli scampi con bisque intensa sono un primo piatto di grande eleganza, ispirato alla cucina raffinata di mare e alla cura gastronomica che contraddistingue il Mori Venice Bar di Parigi. La bisque, ottenuta dalla lenta riduzione dei gusci di scampi con vino bianco e pomodoro, concentra profumi e sapidità, avvolgendo la pasta in un condimento profondo e vellutato.

Preparazione
1
Estrarre tutte le code di scampi e mantenerle al freddo, tenere i gusci.
2
Far rosolare nell’olio l'aglio, lo scologno e i gusci di scampi, sfumare con vino bianco. Inserire la passata, salare, pepare e lasciare ridurre fin quando la salsa avrà una certa densità.
3
Far saltare le code dei scampi con poco olio. Sfumarli con un goccio di vino bianco, sale e pepe.
4
Inserire fuori fuoco il prezzemolo fresco nella salsa gia preparata. Nel frattempo cuocere i tagliolini.
5
Mettere la salsa nella padella ed inserire la pasta. 2 girate di padella e poi realizzare il piatto mettendo la pasta in forma cono. Sul fondo un po di salsa, intorno le code di scampi.
Aggiungere sopra lo scampo piu grosso e un filo d’olio.

Le code di scampi, saltate brevemente per preservarne la delicatezza, completano il piatto insieme a uno scampo intero, protagonista scenografico e gustativo. Una ricetta che unisce tecnica, materia prima e presentazione, pensata per chi ama portare in tavola il sapore autentico del mare con un tocco di alta ristorazione.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
tagliolini agli scampi bisque di scampi pasta di mare gourmet Mori Venice Bar primo piatto di pesce scampi freschi cucina di mare ricetta ristorante tajarin di pesce pasta elegante
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Hospitality
Fontina DOP
Per dell'Emilia Romagna
Horeca Expoforum

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026