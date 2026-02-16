Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 16 febbraio 2026  | aggiornato alle 13:25 | 117422 articoli pubblicati

Rational
Feudo Arancio
Rational

Carciofi, Seppie e Pecorino: ricetta gourmet terra e mare

Carciofi, Seppie e Pecorino unisce l’amaro vegetale del carciofo alla dolcezza iodica della seppia cotta a bassa temperatura. Completa il piatto una crema di gambi e una fonduta di pecorino intensa e vellutata

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Secondo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 440 kcal

16 febbraio 2026 | 10:30
Carciofi, Seppie e Pecorino: ricetta gourmet terra e mare
Carciofi, Seppie e Pecorino: ricetta gourmet terra e mare

Carciofi, Seppie e Pecorino: ricetta gourmet terra e mare

Carciofi, Seppie e Pecorino unisce l’amaro vegetale del carciofo alla dolcezza iodica della seppia cotta a bassa temperatura. Completa il piatto una crema di gambi e una fonduta di pecorino intensa e vellutata

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Secondo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 440 kcal
16 febbraio 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Carciofi romaneschi
    2 n
  • Seppia da circa 650 g
    2 n
  • Perorino Romano Dop
    50 g
  • Panna
    100 g
  • Olio evo
    qb
  • Sale
    qb
  • Alloro
    qb
Sana
Parmigiano Reggiano
Alaska Sea Food
Tirreno CT
Beer and Food
TuttoFood

Nei ristoranti della Capitale, il carciofo (che il 13 febbraio celebra la sua Giornata) funziona tantissimo perché tiene insieme identità, memoria e tecnica: dalla giudia alla romana diventa un piatto riconoscibile, rassicurante e trasversale. 

Carciofi, Seppie e Pecorino è il fuori menu ideato dal ristorante Belloverde per celebrare il Carciofo Day, un piatto che unisce terra e mare in un equilibrio nitido e contemporaneo. Il carciofo romanesco, con la sua tipica nota amaricante data dalla cinarina, dialoga con la dolcezza iodica della seppia, cotta a bassa temperatura per preservarne morbidezza e succosità. La tecnica valorizza ogni parte dell’ortaggio: i cuori vengono prima lessati e poi scottati alla griglia per ottenere una leggera nota affumicata, mentre i gambi diventano una crema liscia e avvolgente, realizzata con aglio e peperoncino e setacciata per una texture vellutata.

Preparazione
1
Pulire i carciofi, lasciando circa 7 cm di gambo, dividerli a metà in lunghezza e cuocerli in acqua e aceto per circa 10 minuti. Con la parte restante del gambo, una volta pulita e tagliata a rondelle, cuocere in olio, aglio e peperoncino e un pizzico di sale. Una volta cotto frullare e setacciare per avere una crema liscia.
2
Pulire le seppie e dividerle in due. Inciderle la parte interna trasversalmente in entrambe le direzioni. Inserire in un sacchetto sottovuoto con olio sale e alloro e cuocere a 55 gradi per circa 20 minuti.
3
Scaldare la panna a circa 80 gradi e inserire il pecorino girando costantemente fino a creare una fonduta liscia.
4
Infine, prendere i carciofi e le seppie, scottare il tutto sulla griglia da ambo i lati.
5
Impiattare ponendo la seppia sopra la crema di carciofi, il carciofo al lato con sopra la fonduta di pecorino.

La seppia, incisa e cotta sottovuoto a 55°C, viene poi grigliata per esaltarne la superficie. A legare gli elementi interviene una fonduta di pecorino, intensa e cremosa, che aggiunge struttura e sapidità. Il risultato è un piatto mediterraneo elegante, dove contrasti e armonie si incontrano in modo misurato.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
carciofi e seppie carciofo romanesco ricetta terra e mare fonduta di pecorino crema di carciofi seppia sottovuoto piatto mediterraneo carciofo day ricetta cucina romana contemporanea seppia grigliata
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Sana
Parmigiano Reggiano
Alaska Sea Food
Tirreno CT

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026