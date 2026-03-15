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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 15 marzo 2026  | aggiornato alle 11:47 | 117993 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
Feudo Arancio

Carne salada con Gorgonzola DOP piccante: ricetta fresca e veloce

La carne salada con Gorgonzola DOP piccante è un antipasto fresco e aromatico: fettine di carne condite con salsa agrodolce, cubetti di gorgonzola, cipollotto ed erbe fresche, completate da sesamo croccante

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Piatto unico
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 10 minuti
Calorie: 380 kcal

15 marzo 2026 | 10:30
Carne salada con Gorgonzola DOP piccante: ricetta fresca e veloce
Carne salada con Gorgonzola DOP piccante: ricetta fresca e veloce

Carne salada con Gorgonzola DOP piccante: ricetta fresca e veloce

La carne salada con Gorgonzola DOP piccante è un antipasto fresco e aromatico: fettine di carne condite con salsa agrodolce, cubetti di gorgonzola, cipollotto ed erbe fresche, completate da sesamo croccante

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Piatto unico
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 10 minuti
Calorie: 380 kcal
15 marzo 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Carne salada
    200 g
  • Gorgonzola Dop Piccante
    100 g
  • Cipollotto
    1 n
  • Menta
    qb
  • Maggiorana
    qb
  • Sesamo
    qb
  • Per la marinatura
  • Olio evo
    15 ml
  • Salsa di soia
    30 ml
  • Salsa di sesamo
    5 ml
  • Miele
    5 g
  • Pepe
    qb
Per dell'Emilia Romagna
Suicrà
Bonduelle
Cinzano
Sagna
TeamSystem

La carne salada con Gorgonzola DOP piccante è un piatto fresco e ricco di contrasti, dove la delicatezza della carne si unisce all’intensità aromatica del Gorgonzola DOP nella sua versione piccante. La carne salada, specialità tipica del Trentino preparata con carne bovina marinata e stagionata, viene servita a fettine sottili e condita con una salsa agrodolce che ne esalta la naturale morbidezza. La marinatura, a base di olio extravergine di oliva, salsa di soia, salsa di sesamo e miele, crea un equilibrio tra sapidità e dolcezza che avvolge la carne senza coprirne il gusto. I cubetti di Gorgonzola DOP piccante aggiungono profondità e carattere, regalando al piatto una nota cremosa e persistente.

Preparazione
1
Per preparare la salsa unite tutti gli ingredienti in una ciotola ed emulsionate bene.
2
Tagliate a rondelle fini il cipollotto e tenete da parte.
3
Tagliate il Gorgonzola Dop Piccante a cubetti.
4
Trasferite in un piatto le fette di carne salada, conditele con la salsa e aggiungete di cubetti di Gorgonzola piccante.
5
Guarnite con le erbe aromatiche, il cipollotto ed il sesamo.

A completare la preparazione intervengono elementi freschi e aromatici: cipollotto tagliato finemente, foglie di menta e maggiorana, che donano profumi erbacei e una piacevole sensazione di leggerezza. Il sesamo tostato, infine, introduce una sfumatura croccante e leggermente nocciolata. Il risultato è un antipasto elegante e contemporaneo, perfetto per chi cerca un piatto veloce ma ricco di personalità.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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