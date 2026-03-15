Carne salada con Gorgonzola DOP piccante: ricetta fresca e veloce

La carne salada con Gorgonzola DOP piccante è un piatto fresco e ricco di contrasti, dove la delicatezza della carne si unisce all’intensità aromatica del Gorgonzola DOP nella sua versione piccante. La carne salada, specialità tipica del Trentino preparata con carne bovina marinata e stagionata, viene servita a fettine sottili e condita con una salsa agrodolce che ne esalta la naturale morbidezza. La marinatura, a base di olio extravergine di oliva, salsa di soia, salsa di sesamo e miele, crea un equilibrio tra sapidità e dolcezza che avvolge la carne senza coprirne il gusto. I cubetti di Gorgonzola DOP piccante aggiungono profondità e carattere, regalando al piatto una nota cremosa e persistente.

Preparazione 1 Per preparare la salsa unite tutti gli ingredienti in una ciotola ed emulsionate bene. 2 Tagliate a rondelle fini il cipollotto e tenete da parte. 3 Tagliate il Gorgonzola Dop Piccante a cubetti. 4 Trasferite in un piatto le fette di carne salada, conditele con la salsa e aggiungete di cubetti di Gorgonzola piccante. 5 Guarnite con le erbe aromatiche, il cipollotto ed il sesamo.

A completare la preparazione intervengono elementi freschi e aromatici: cipollotto tagliato finemente, foglie di menta e maggiorana, che donano profumi erbacei e una piacevole sensazione di leggerezza. Il sesamo tostato, infine, introduce una sfumatura croccante e leggermente nocciolata. Il risultato è un antipasto elegante e contemporaneo, perfetto per chi cerca un piatto veloce ma ricco di personalità.