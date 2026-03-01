Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 01 marzo 2026  | aggiornato alle 11:18 | 117717 articoli pubblicati

Carré d’agnello altoatesino con orzo e salsa jus: ricetta raffinata

Carré d’agnello del Villnösser Brillenschaf cotto a bassa temperatura, con orzo tostato, crema al malto e jus: un secondo gourmet che unisce tradizione altoatesina e tecnica contemporanea, ideale per la Festa del Papà

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 150 minuti
Calorie: 480 kcal

01 marzo 2026 | 10:30
Carré d’agnello altoatesino con orzo e salsa jus: ricetta raffinata
Carré d’agnello altoatesino con orzo e salsa jus: ricetta raffinata

Carré d’agnello altoatesino con orzo e salsa jus: ricetta raffinata

Carré d’agnello del Villnösser Brillenschaf cotto a bassa temperatura, con orzo tostato, crema al malto e jus: un secondo gourmet che unisce tradizione altoatesina e tecnica contemporanea, ideale per la Festa del Papà

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 150 minuti
Calorie: 480 kcal
01 marzo 2026 | 10:30
 
di Hubert Ploner e Markus Bacher
AKI - Family Resort PLOSE - Bressanone (Bz)
Ingredienti
Dosi per:
  • Carré d’agnello
  • Carré d’agnello
    400 g
  • Burro
    30 g
  • Timo
    10 g
  • Sale
    qb
  • Orzo
  • Orzo
    112 g
  • Olio di noci
    20 g
  • Fondo di pollo
    250 g
  • Sale
    qb
  • Crema al malto
  • Bottiglia di birra al malto
    1 n
  • Olio di noci
    20 g
  • Polvere di malto (1 punta di coltello)
    qb
  • Sale
    qb
  • Agar agar
    3 g
  • Salsa jus d’agnello
  • Rosmarino
    qb
  • Timo
    qb
  • Aceto Balsamico di Modena Igt
    20 ml
  • Fondo di agnello
    500 ml
TuttoFood
Parmigiano Reggiano
Salomon
Bonduelle
Horeca Expoforum
Tirreno CT

Pensato per la Festa del Papà, questo carré d’agnello del Villnösser Brillenschaf unisce tradizione alpina e tecnica contemporanea. Gli chef Hubert Ploner e Markus Bacher dell’AKI Family Resort PLOSE reinterpretano un presidio Slow Food con cottura dolce a bassa temperatura e rosolatura finale al burro. L’orzo tostato regala profondità e note nocciolate, mentre la crema al malto, intensa e vellutata, introduce una sfumatura amaricante che dialoga con la succulenza della carne.

Preparazione
Carré d’agnello
1
Pulire il carré d’agnello dai tendini e salarlo leggermente. Avvolgere con il timo nella pellicola trasparente e chiudere bene le estremità.
2
Cuocere a bagnomaria o a vapore a 60°C per 35 minuti. Togliere l’agnello dalla pellicola e rosolarlo delicatamente nel burro.
Orzo
1
Tostare l’orzo in una padella senza grassi fino a quando sarà ben dorato. Cuocere poi con il fondo di pollo per 30 minuti e lasciar riposare altri 20 minuti. Aggiustare di gusto con burro e olio di noci.
Crema al malto
1
Far evaporare la birra a fuoco lento in una pentola antiaderente, finché il volume non si dimezza, ottenendo una consistenza densa e sciropposa; poi fare ribollire con la polvere di malto e l’agar agar.
2
Lasciar raffreddare in frigo per 2 ore, dopodiché frullare ad alta velocità aggiungendo l’olio a filo.
Salsa jus d’agnello
1
Ridurre tutto fino a ottenere una consistenza sciropposa.
Impiattamento
1
Tagliare il carré d’agnello in 4 porzioni. Disporlo sopra l’orzo, aggiungere una striscia di crema al malto e versare la salsa.
Consiglio
1
Come contorno si consiglia il Broccolo di Torbole Presidio Slow Food.

Il jus d’agnello lega il piatto con eleganza, creando un equilibrio tra rusticità alpina e fine dining, perfetto per una ricorrenza celebrativa nel segno del gusto.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
carré d’agnello gourmet Villnösser Brillenschaf ricetta Festa del Papà orzo tostato crema al malto agnello a bassa temperatura cucina altoatesina contemporanea secondo piatto gourmetHubert Ploner Markus Bacher
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
TuttoFood
Parmigiano Reggiano
Salomon
Bonduelle

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026