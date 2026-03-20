Cheesecake gourmet ai fichi canditi con Shiso Purple e semi di senape

La cheesecake al fico con sciroppo di Shiso Purple e semi di senape è un dessert contemporaneo che unisce tecnica classica e accenti aromatici inusuali. La base, ottenuta da pan di Spagna e burro, offre una struttura morbida e leggermente friabile che accoglie una crema al formaggio vellutata, bilanciata tra dolcezza e acidità grazie alla panna acida. La cottura dolce preserva una consistenza cremosa e compatta.

Preparazione 1 Sciogliere il burro, tritare i biscotti, mescolarli con il burro per formare un impasto. 2 Rivestire una teglia per muffin con carta da forno, riempire con 15 g di impasto per biscotti, appiattire con un bicchiere. 3 Stemperare il formaggio cremoso, aggiungere lo zucchero, lo zucchero vanigliato, il sale, le uova e la panna acida, mescolare bene. 4 Versare il composto di formaggio cremoso nei pirottini, cuocere in forno a 150 °C per 18-25 minuti. 5 Lasciare raffreddare a temperatura ambiente prima di riporre in frigorifero (±2 ore). 6 Coprire e conservare in frigorifero per 3-5 ore. 7 Preparare le tuile con farina di grano, albumi, zucchero a velo e burro. 8 Cuocere in forno a 150 °C. 9 Preparare uno sciroppo con zucchero, acqua, aceto di Shiso Purple e semi di senape. 10 Immergere i fichi canditi nello sciroppo. 11 Adagiare la cheesecake su un piatto. 12 Disporre i fichi canditi a forma di cerchio sulla cheesecake. 13 Appoggiare una quenelle di formaggio cremoso, la tuille e i cress sopra la cheesecake. 14 Versare lo sciroppo intorno e servire.

Il piatto si distingue per il gioco di contrasti: i fichi canditi, immersi in uno sciroppo aromatico allo Shiso Purple e semi di senape, aggiungono note vegetali, speziate e leggermente pungenti che spezzano la rotondità del dolce. La tuile croccante introduce una componente testurale, mentre i cress e le erbe fresche amplificano la complessità olfattiva. Il risultato è un dessert raffinato, stratificato e gastronomico, pensato per una ristorazione evoluta.