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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 20 marzo 2026  | aggiornato alle 15:05 | 118113 articoli pubblicati

ROS
Feudo Arancio
Feudo Arancio

Cheesecake gourmet ai fichi canditi con Shiso Purple e semi di senape

Cheesecake al fico con base morbida e crema vellutata, arricchita da fichi canditi e sciroppo di Shiso Purple e senape. Un dessert moderno che combina dolcezza, acidità e note speziate con texture croccanti

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Dessert
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 300 minuti
Calorie: 340 kcal

20 marzo 2026 | 10:30
Cheesecake gourmet ai fichi canditi con Shiso Purple e semi di senape
Cheesecake gourmet ai fichi canditi con Shiso Purple e semi di senape

Cheesecake gourmet ai fichi canditi con Shiso Purple e semi di senape

Cheesecake al fico con base morbida e crema vellutata, arricchita da fichi canditi e sciroppo di Shiso Purple e senape. Un dessert moderno che combina dolcezza, acidità e note speziate con texture croccanti

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Dessert
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 300 minuti
Calorie: 340 kcal
20 marzo 2026 | 10:30
 
di Eric Miete
Resident Chef Koppert Cress
Ingredienti
Dosi per:
  • Pan di spagna
    50 g
  • Burro
    40 g
  • Formaggio cremoso
    130 g
  • Zucchero semolato
    40 g
  • Zucchero vanigliato
    2 g
  • Uovo
    1 n
  • Panna acida
    30 g
  • Sale
    qb
  • Per lo sciroppo
  • Semi di senape
    qb
  • Aceto Shiso Purple
    50 ml
  • Zucchero morbido
    150 g
  • Acqua
    100 ml
  • Per la tuile
  • Burro fuso
    50 g
  • Farina di frumento
    50 g
  • Albume
    50 g
  • Zucchero a velo
    50 g
  • Altri ingredienti
  • Formaggio cremoso
  • Fichi canditi
    qb
  • Shiso Purple
    qb
  • Scarlet Cress
    qb
  • Mustard Cress
    qb
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Cinzano
TeamSystem

La cheesecake al fico con sciroppo di Shiso Purple e semi di senape è un dessert contemporaneo che unisce tecnica classica e accenti aromatici inusuali. La base, ottenuta da pan di Spagna e burro, offre una struttura morbida e leggermente friabile che accoglie una crema al formaggio vellutata, bilanciata tra dolcezza e acidità grazie alla panna acida. La cottura dolce preserva una consistenza cremosa e compatta.

Preparazione
1
Sciogliere il burro, tritare i biscotti, mescolarli con il burro per formare un impasto.
2
Rivestire una teglia per muffin con carta da forno, riempire con 15 g di impasto per biscotti, appiattire con un bicchiere.
3
Stemperare il formaggio cremoso, aggiungere lo zucchero, lo zucchero vanigliato, il sale, le uova e la panna acida, mescolare bene.
4
Versare il composto di formaggio cremoso nei pirottini, cuocere in forno a 150 °C per 18-25 minuti.
5
Lasciare raffreddare a temperatura ambiente prima di riporre in frigorifero (±2 ore).
6
Coprire e conservare in frigorifero per 3-5 ore.
7
Preparare le tuile con farina di grano, albumi, zucchero a velo e burro.
8
Cuocere in forno a 150 °C.
9
Preparare uno sciroppo con zucchero, acqua, aceto di Shiso Purple e semi di senape.
10
Immergere i fichi canditi nello sciroppo.
11
Adagiare la cheesecake su un piatto.
12
Disporre i fichi canditi a forma di cerchio sulla cheesecake.
13
Appoggiare una quenelle di formaggio cremoso, la tuille e i cress sopra la cheesecake.
14
Versare lo sciroppo intorno e servire.

Il piatto si distingue per il gioco di contrasti: i fichi canditi, immersi in uno sciroppo aromatico allo Shiso Purple e semi di senape, aggiungono note vegetali, speziate e leggermente pungenti che spezzano la rotondità del dolce. La tuile croccante introduce una componente testurale, mentre i cress e le erbe fresche amplificano la complessità olfattiva. Il risultato è un dessert raffinato, stratificato e gastronomico, pensato per una ristorazione evoluta.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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