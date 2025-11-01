La ciabatta classica con L’hirondelle 1895

Nel 2025 L’hirondelle, lo storico brand di lievito fresco di Lesaffre, celebra 130 anni di tradizione, innovazione e passione per l’eccellenza. Dal 1895, L’hirondelle è sinonimo di qualità nella panificazione, punto di riferimento per i professionisti dell’arte bianca. In occasione di questo importante anniversario, nasce L’hirondelle 1895, il lievito fresco pensato per impasti a lunga fermentazione, ideale per la preparazione di biga, pizza e pani di grandi pezzature.
Preparazione
Tempo di impasto: 4 minuti in 1a velocita` + 12 minuti in 2a velocita` (impastatrici a spirale)
Puntatura: 1 ora a temperatura ambiente + 15 ore a 4°C
Cottura: a 245°C per 20 minuti
