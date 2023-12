Ciambella festiva alla banana Chiquita

Ciambella festiva alla banana Chiquita.

Una ricetta facile e gustosa che garantirà di servire a tavola uno dei dolci di Natale più semplici e scenografici di sempre, grazie alla glassa e alle decorazioni. Un classico dessert soffice e irresistibile dal successo garantito, ottimo anche per le colazioni di festa!

Ingredienti:

4 banane Chiquita

4 uova

160g di burro

100g di farina di mandorle

320g di farina “00”

200g di zucchero di canna

16g di lievito in polvere per dolci

1/2 cucchiaio di cannella in polvere

1 pizzico di sale

Per la glassa:

250g di zucchero a velo

40g (circa) di acqua

Procedimento

Procurarsi uno stampo per ciambella da 2,4 litri e ungere con lo staccante spray o con burro fuso.

Sbucciare le banane, schiacciarle con una forchetta per formare una purea. Unire lo zucchero e la cannella in polvere; lavorare il composto fino ad amalgamare tutti gli ingredienti.

Aggiungere le uova e mescolare bene con una frusta a mano per un paio di minuti.

Unire la farina di mandorle, la farina 00, il lievito per dolci e il pizzico di sale e mescolare molto bene. Infine versare il burro fuso intiepidito.

Infornare a 175°C per circa 50 minuti a forno statico. Verificare la cottura con uno stecchino di legno, se dovesse risultare ancora umido proseguire la cottura per altri 10 minuti.

Lasciare raffreddare la ciambella, capovolgerla e adagiarla su una gratella per dolci (o piatto da portata).

Per la glassa

Versare lo zucchero a velo in una ciotola. Aggiungere acqua e mescolare con un cucchiaio fino ad ottenere un composto liscio. Se troppo densa, aggiungere goccia a goccia dell’acqua. Se troppo liquida aggiungere poco zucchero a velo alla volta fino al raggiungimento della giusta consistenza. Decorare con ribes rosso.

