Cilindro di patata fondente alla crudajola con pomodoro, olive e capperi

La patata fondente, scolpita in un perfetto cilindro e profumata al timo, diventa scrigno di una crudajola fresca e sapida, dove pomodoro, olive taggiasche e capperi raccontano l’essenza del Sud.

A completare il piatto, la mousseline di rombo, delicata e avvolgente, e la cialda croccante di topinambur e tapioca, che aggiunge struttura e contrasto.

Preparazione Cilindro di patata 1 Lavare e pelare le patate. Con l'aiuto di un coppapasta, ricavare un cilindro e scavarlo con uno scavino piccolo. Sbollentare il cilindro per 3 minuti, quindi rosolarlo in padella con il burro e gli aromi. Crudajola 1 Lavare i pomodori e tagliarli a brunoise, unire gli altri ingredienti e condire, aggiustando di gusto. Mousseline di rombo 1 Frullare tutti gli ingredienti in un cutter da cucina. Passare il composto al setaccio, dressare negli stampi e cuocere a 80°C con ventola bassa per circa 15 minuti. Abbattere in negativo, quindi sformare la mousseline. Cialda di topinambur e tapioca 1 Mixare la farina di tapioca con la purea di topinambur. Dressare in stampi da cialda e cucinare per 3 minuti a 160°C. Sformare e riporre nel disidratatore. Assemblaggio finale e servizio 1 Farcire la patata con la crudajola e adagiare su di essa la cialda croccante. Completare con la mousseline di

rombo e decorare con i germogli. Servire tiepido.

Un piatto che unisce gusto, tecnica e equilibrio, esprimendo al meglio la filosofia della cucina contemporanea italiana: materie prime autentiche, leggerezza e precisione estetica.