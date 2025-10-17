Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 17 ottobre 2025  | aggiornato alle 11:02 | 115109 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Feudo Arancio

Cilindro di patata fondente alla crudajola con pomodoro, olive e capperi

Una ricetta che è un vero e proprio incontro armonioso e creativo tra territorio, tecnica e leggerezza mediterranea, firmato dallo Chef Francesco Cinquepalmi della Nazionale Italiana Cuochi

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 220 kcal

17 ottobre 2025 | 10:30
Cilindro di patata fondente alla crudajola con pomodoro, olive e capperi
Cilindro di patata fondente alla crudajola con pomodoro, olive e capperi

Cilindro di patata fondente alla crudajola con pomodoro, olive e capperi

Una ricetta che è un vero e proprio incontro armonioso e creativo tra territorio, tecnica e leggerezza mediterranea, firmato dallo Chef Francesco Cinquepalmi della Nazionale Italiana Cuochi

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 220 kcal
17 ottobre 2025 | 10:30
 
di Francesco Cinquepalmi
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Cilindro di patata
  • Patate medie
    4 n
  • Burro
    20 g
  • Timo
    5 g
  • Aglio
    3 g
  • Crudajola
  • Pomodoro ciliegino
    20 g
  • Olive taggiasche
    10 g
  • Capperi
    5 g
  • Olio evo
    20 g
  • Mousseline di rombo
  • Ritagli di rombo
    80 g
  • Sale
    2 g
  • Zucchero semolato
    1 g
  • Uova
    40 g
  • Panna fresca
    80 g
  • Aneto
    2 g
  • Zest di limone
    2 g
  • Burro salato
    5 g
  • Cialda di topinambur e tapioca
  • Purea di topinambur
    100 g
  • Farina di tapioca
    10 g
  • Finitura
  • Germogli
    qb
Nutras
Tirreno CT
Beer and Food
Icam
Suicrà
Robo

La patata fondente, scolpita in un perfetto cilindro e profumata al timo, diventa scrigno di una crudajola fresca e sapida, dove pomodoro, olive taggiasche e capperi raccontano l’essenza del Sud.
A completare il piatto, la mousseline di rombo, delicata e avvolgente, e la cialda croccante di topinambur e tapioca, che aggiunge struttura e contrasto.

Preparazione
Cilindro di patata
1
Lavare e pelare le patate. Con l'aiuto di un coppapasta, ricavare un cilindro e scavarlo con uno scavino piccolo. Sbollentare il cilindro per 3 minuti, quindi rosolarlo in padella con il burro e gli aromi.
Crudajola
1
Lavare i pomodori e tagliarli a brunoise, unire gli altri ingredienti e condire, aggiustando di gusto.
Mousseline di rombo
1
Frullare tutti gli ingredienti in un cutter da cucina. Passare il composto al setaccio, dressare negli stampi e cuocere a 80°C con ventola bassa per circa 15 minuti. Abbattere in negativo, quindi sformare la mousseline.
Cialda di topinambur e tapioca
1
Mixare la farina di tapioca con la purea di topinambur. Dressare in stampi da cialda e cucinare per 3 minuti a 160°C. Sformare e riporre nel disidratatore.
Assemblaggio finale e servizio
1
Farcire la patata con la crudajola e adagiare su di essa la cialda croccante. Completare con la mousseline di
rombo e decorare con i germogli. Servire tiepido.

Un piatto che unisce gusto, tecnica e equilibrio, esprimendo al meglio la filosofia della cucina contemporanea italiana: materie prime autentiche, leggerezza e precisione estetica.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Cilindro di patata fondente crudajola pomodoro olive capperiFrancesco Cinquepalmi
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Nutras
Tirreno CT
Beer and Food
Icam

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025