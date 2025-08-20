EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Cilindro di spaghettoni al baccalà, dressing al pomodoro, olive e cipollotto

Il Cilindro di Spaghettoni al Baccalà nasce dalla creatività dello chef Domenico Zaccaria della Nazionale Italiana Cuochi: un incontro tra tradizione mediterranea e tecnica, dove ingredienti semplici diventano alta cucina

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 80 minuti
Calorie: 540 kcal

20 agosto 2025 | 10:30
di Domenico Zaccaria
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Per il baccalà
  • Baccalà
    300 g
  • Olio evo
    100 g
  • Timo
    15 g
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Per il cilindro di spaghettoni
  • Spaghettoni trafilati al bronzo
    200 g
  • Sale
    30 g
  • Per il dressing al pomodoro
  • Pomodoro
    150 g
  • Ritagli di baccalà
    100 g
  • Olio evo
    50 g
  • Cipollotto
    1 n
  • Capperi
    15 g
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Per il cipollotto croccante
  • Farina
    200 g
  • Olio di semi
    200 ml
  • Cipolotto
    1 n
  • Per la polvere di olive nere
  • Olive nere
    100 g
Un piatto che unisce tecnica, creatività e valorizzazione della materia prima: il Cilindro di Spaghettoni al Baccalà porta la firma dello chef Domenico Zaccaria, membro della Nazionale Italiana Cuochi. Una ricetta che racconta l’eleganza della cucina contemporanea italiana, capace di trasformare ingredienti tradizionali come il baccalà, il pomodoro e le olive in una composizione raffinata ed equilibrata.

Preparazione
Per il baccalà
1
Pulire il baccalà e ricavare 4 filetti. Metterli a marinare con l'olio, il sale, il pepe e il timo.
Per il cilindro di spaghettoni
1
Cuocere gli Spaghettoni in abbondante acqua salata per 12 minuti, scolarli e stenderli su un tappetino. Adagiare su di essi i filetti di baccalà e arrotolare.
2
Far riposare in frigo per 20 minuti. Successivamente cuocere i cilindri in forno a vapore per 15 minuti a 56°C.
Per il dressing al pomodoro
1
Cuocere il pomodoro in olio e cipollotto. Portare a bollore, aggiungere i capperi e i ritagli di baccalà. Far cuocere per 20 minuti, regolare di sale e pepe, frullare.
Per il cipollotto croccante
1
Tagliare a julienne il cipollotto, infarinarlo e friggerlo in olio di semi a 170°C per 2 minuti.
Per la polvere di olive nere
1
Essiccare le olive a 80°C per 2 ore, quindi raffreddarle e frullarle.
Assemblaggio finale e servizio
1
Posizionare al centro del piatto il cilindro di spaghettoni al baccalà, nappato con la salsa al pomodoro. Completare con un ciuffo di cipollotto fritto croccante e la polvere di olive.

L’armonia tra consistenze - dalla croccantezza del cipollotto alla cremosità della salsa - e la precisione tecnica rendono questo piatto un vero esempio di alta cucina mediterranea.

 
 

