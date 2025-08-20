Cilindro di spaghettoni al baccalà, dressing al pomodoro, olive e cipollotto

Pulire il baccalà e ricavare 4 filetti. Metterli a marinare con l'olio, il sale, il pepe e il timo.

Cuocere gli Spaghettoni in abbondante acqua salata per 12 minuti, scolarli e stenderli su un tappetino. Adagiare su di essi i filetti di baccalà e arrotolare.

1

Cuocere il pomodoro in olio e cipollotto. Portare a bollore, aggiungere i capperi e i ritagli di baccalà. Far cuocere per 20 minuti, regolare di sale e pepe, frullare.