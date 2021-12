Due cocktail per la notte di Capodanno firmati Morettino

Per salutare il vecchio anno e festeggiare il nuovo in arrivo, un brindisi è d’obbligo e per l’occasione Morettino ha creato due cocktail speciali a base di caffè, qualcosa di diverso dalle solite bollicine. Un’idea alternativa altrettanto piacevole, originale e sofisticata che darà un pizzico di brio alla serata. Sempre più spesso la Mixology ha l’aroma del caffè, che negli ultimi anni è diventato uno dei grandi protagonisti della miscelazione alcolica, unito a liquori e distillati, per dare vita a interessanti cocktail.

Preparazione di Sant’Espresso Morettino

Le due ricette sono state ideate da Nicola Battista, sommelier del caffè e trainer di Coffee Mixology di Morettino, che grazie alla sua padronanza della materia prima ha sapientemente utilizzato e dosato tutti gli ingredienti dando vita a due mix dalla texture e struttura gustativa equilibrata. Facili da preparare in casa con pochi ingredienti, in grado di esaltare alla perfezione il gusto e l’aroma del caffè, i cocktail saranno un ottimo modo per concludere la cena di Capodanno e prepararsi ai festeggiamenti.

Ingredienti: 4,5 cl Whiskey Bourbon, 1,5 cl Liquore Cherry, 1 tazzina (3 cl) di espresso preparato con cialda Morettino Ethiopia Espresso al Quadrato, 2 cl sciroppo di zucchero, 2 cl succo di limone, polvere di cacao per guarnire

Preparazione: mettere il ghiaccio e gli ingredienti all’interno di uno shaker e agitare energicamente 10-20 secondi (tecnica Shake & Strain). Versare tutto in bicchiere tumbler e servire decorato con polvere di cacao.

Morettino in Moka

Ingredienti: 1 cl Gin, 1,5 cl vino liquoroso, cedrata, Miscela biologica 100% Arabica Morettino “Terrae”, zest di limone per guarnire

Preparazione: il procedimento è quello della classica preparazione del caffè in moka, ma al posto dell’acqua minerale vengono versati nella base della caffettiera gin, vino liquoroso e cedrata. Versare nella base della moka gin, vino liquoroso, cedrata al top (fin sotto la valvola). Riempire il filtro della moka con il caffè macinato 100% Arabica Bio “Terrae” Morettino. Riavvitare le parti della caffettiera e porre sul fuoco. Attendere che il caffè fuoriesca e spegnere la fiamma appena raggiunge la metà della caldaia. Aspettare la completa estrazione del caffè e servire in bicchiere coppa Martini decorato con zest di limone.

Per informazioni: morettino.com