Colomba pasquale artigianale con Celebrations Lesaffre: ricetta professionale

Colomba pasquale artigianale realizzata con Celebrations Lesaffre: mix senza emulsionanti che assicura semplicità d’uso, lunga freschezza e mollica elastica. Una ricetta professionale per lievitati d’eccellenza

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Dolce
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 1440 minuti
Calorie: 400 kcal

14 gennaio 2026 | 10:30
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Pre-impasto
  • Inventis Celebrations
    3000 g
  • Acqua
    900 g
  • Burro
    750 g
  • Lievito L’hirondelle Oro
    8 g
  • Tuorlo
    400 g
  • Impasto
  • Inventis Celebrations
    2000 g
  • Acqua
    800 g
  • Tuorlo
    950 g
  • Zucchero
    900 g
  • Burro
    1100 g
  • Uvetta
    1700 g
  • Canditi
    800 g
  • Glassatura
  • Zucchero
    600 g
  • Albume
    200 g
  • Farina di mandorle
    350 g
  • Farina di nocciole
    40 g
  • Farina
    20 g
  • Farina di mais
    10 g
  • Fecola
    10 g
Celebrations è il mix completo di Lesaffre pensato per gli artigiani e i professionisti dell’arte bianca che desiderano realizzare panettoni, colombe e altre specialità di dolci lievitati in modo semplice e con risultati eccellenti. Celebrations rappresenta un'innovazione nel mondo della pasticceria lievitata: la sua formula è priva di emulsionanti e permette di ottenere dolci dalla mollica elastica, che mantengono la loro freschezza a lungo, senza perdere morbidezza. Si tratta di un prodotto che unisce la semplicità d’uso a risultati straordinari: è sufficiente infatti mescolare direttamente Celebrations con acqua e lievito per ottenere un risultato eccellente, rispettoso della tradizione artigiana.

Vieni a scoprire di più su Celebrations a Sigep World 2026 al Padiglione D5 - Stand 047.

Preparazione
Pre-impasto
1
Tempi di impasto: 4 min. in 1a velocità + 7 min. in 2a velocità senza il burro + circa 10 min. aggiungendo il burro gradualmente (impastatrici a spirale).
2
Lievitazione: a 24°C per 15 ore
Impasto
1
Tempi di impasto: 4 min. in 1a velocità + 7 min. in 2a velocità senza burro + circa 15 min. aggiungendo lo zucchero e poi il burro gradualmente. Infine aggiungere l’uvetta e i canditi (impastatrici a spirale)
2
Puntatura: 60 min.
3
Spezzatura: 1,060 kg (per ottenere circa 1 kg di prodotto finito)
4
Puntatura: 20 min.
5
Formatura
6
Lievitazione: a 30°C per circa 3 ore
7
Cottura: a 160°C per circa 50 min. Forno a platea. Cottura al cuore 92°C.

 
 

© Riproduzione riservata

 
colomba pasquale colomba artigianale mix per lievitati Celebrations Lesaffre dolci lievitati ricetta professionale senza emulsionanti grandi lievitati pasticceria artigianale Sigep World
 
