Colomba pasquale artigianale con Celebrations Lesaffre: ricetta professionale

Celebrations è il mix completo di Lesaffre pensato per gli artigiani e i professionisti dell’arte bianca che desiderano realizzare panettoni, colombe e altre specialità di dolci lievitati in modo semplice e con risultati eccellenti. Celebrations rappresenta un'innovazione nel mondo della pasticceria lievitata: la sua formula è priva di emulsionanti e permette di ottenere dolci dalla mollica elastica, che mantengono la loro freschezza a lungo, senza perdere morbidezza. Si tratta di un prodotto che unisce la semplicità d’uso a risultati straordinari: è sufficiente infatti mescolare direttamente Celebrations con acqua e lievito per ottenere un risultato eccellente, rispettoso della tradizione artigiana.
Preparazione
Tempi di impasto: 4 min. in 1a velocità + 7 min. in 2a velocità senza il burro + circa 10 min. aggiungendo il burro gradualmente (impastatrici a spirale).
Lievitazione: a 24°C per 15 ore
Tempi di impasto: 4 min. in 1a velocità + 7 min. in 2a velocità senza burro + circa 15 min. aggiungendo lo zucchero e poi il burro gradualmente. Infine aggiungere l’uvetta e i canditi (impastatrici a spirale)
Spezzatura: 1,060 kg (per ottenere circa 1 kg di prodotto finito)
Lievitazione: a 30°C per circa 3 ore
Cottura: a 160°C per circa 50 min. Forno a platea. Cottura al cuore 92°C.