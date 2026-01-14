Colomba pasquale artigianale con Celebrations Lesaffre: ricetta professionale

Celebrations è il mix completo di Lesaffre pensato per gli artigiani e i professionisti dell’arte bianca che desiderano realizzare panettoni, colombe e altre specialità di dolci lievitati in modo semplice e con risultati eccellenti. Celebrations rappresenta un'innovazione nel mondo della pasticceria lievitata: la sua formula è priva di emulsionanti e permette di ottenere dolci dalla mollica elastica, che mantengono la loro freschezza a lungo, senza perdere morbidezza. Si tratta di un prodotto che unisce la semplicità d’uso a risultati straordinari: è sufficiente infatti mescolare direttamente Celebrations con acqua e lievito per ottenere un risultato eccellente, rispettoso della tradizione artigiana.

Vieni a scoprire di più su Celebrations a Sigep World 2026 al Padiglione D5 - Stand 047.