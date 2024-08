"Come la parmigiana di melanzane". La ricetta dello chef Pasquale Minciguerra

In una pentola, soffriggere gli spicchi di aglio in un filo di olio extra vergine d’oliva.

Cuocere a fuoco lento per circa 30 minuti, finché la salsa non si sarà ben addensata. Togliere l'aglio e mettere da parte.

Pelare le melanzane e rimuovere i piccioli, che verranno cotti al vapore per 15 minuti.

Tagliare le melanzane in cubi da 3-4 cm.

Mettere i cubi di melanzana sotto sale per almeno 2 ore per eliminare l’acqua in eccesso.