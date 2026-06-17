Come preparare le alici ripiene con Pecorino Romano Dop e katsuobushi

Le alici ripiene con ricotta al profumo di limone, salsa di friarielli, cremoso al Pecorino Romano DOP e katsuobushi sono una raffinata interpretazione della tradizione campana firmata dallo chef Fabio Ometo. Il piatto unisce sapori intensi e consistenze differenti in un equilibrio sorprendente: la delicatezza delle alici fresche incontra la cremosità della ricotta di bufala aromatizzata al limone, mentre la panatura croccante al panko dona una piacevole nota di friabilità.
Preparazione
Farcire le alici precedentemente spinate, con un composto di ricotta, pecorino, limone grattugiato, sale e pepe nero macinato.
Richiudere le alici su se stesse, infarinare le alici ripiene, passarle nell’uovo precedentemente battuto e poi nel pane panko, lasciare riposare in frigo per circa 2 ore.
Per la salsa di friarielli napoletani
Sbianchire i friarielli precedentemente puliti in acqua bollente per circa 3 minuti, scolare e bloccare la cottura in acqua e ghiaccio. Strizzare i friarielli raffreddati e cucinarli in un fondo di aglio olio e peperoncino per circa 20 minuti a fuoco medio e coperti, aggiustare di sale e frullare il tutto.
Per il cremoso al Pecorino Romano DOP
Portare ad ebollizione la panna ed il latte e lasciare ridurre il tutto a fuoco medio per circa 10 minuti, versare il composto bollente sul Pecorino Romano DOP a scaglie e frullare.
Friggere le alici in olio bollente. Cuocere i paccheri in acqua bollente salata.
Farcire i paccheri con le alici. Adagiare al centro piatto la salsa di friarielli, al di sopra il pacchero e il cremoso al pecorino. Guarnire con foglioline di melissa e katsuobushi.
A completare la preparazione interviene la salsa di friarielli, simbolo della cucina napoletana, che aggiunge una sfumatura vegetale e leggermente amarognola. Il cremoso al Pecorino Romano DOP apporta struttura e sapidità, bilanciando la dolcezza del pesce e della ricotta. Il katsuobushi, con il suo caratteristico gusto umami, conferisce infine un tocco contemporaneo e internazionale. Il risultato è un secondo piatto elegante e creativo che valorizza ingredienti tipici italiani attraverso tecniche moderne e accostamenti originali.