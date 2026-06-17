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mercoledì 17 giugno 2026  | aggiornato alle 11:08 | 119832 articoli pubblicati

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Come preparare le alici ripiene con Pecorino Romano Dop e katsuobushi

Alici ripiene di ricotta di bufala e limone, croccanti al panko, servite con salsa di friarielli, cremoso al Pecorino Romano DOP e katsuobushi. Un piatto gourmet che esalta i sapori della Campania

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 75 minuti
Calorie: 520 kcal

17 giugno 2026 | 10:30
Come preparare le alici ripiene con Pecorino Romano Dop e katsuobushi
Come preparare le alici ripiene con Pecorino Romano Dop e katsuobushi

Come preparare le alici ripiene con Pecorino Romano Dop e katsuobushi

Alici ripiene di ricotta di bufala e limone, croccanti al panko, servite con salsa di friarielli, cremoso al Pecorino Romano DOP e katsuobushi. Un piatto gourmet che esalta i sapori della Campania

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 75 minuti
Calorie: 520 kcal
17 giugno 2026 | 10:30
 
di Fabio Ometo
Ingredienti
Dosi per:
  • Alici fresche
    16 n
  • Ricotta di bufala
    160 g
  • Limone
    1 n
  • Pane Panko
    50 g
  • Pecorino Romano DOP
    20 g
  • Paccheri di grano duro
    16 n
  • Uovo
    1 n
  • Farina 00
    50 g
  • Olio di semi di arachidi
    500 ml
  • Sale e pepe
    qb
  • Per la salsa di friarielli
  • Friarielli napoletani
    500 g
  • Olio evo
    25 ml
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Peperoncino piccante
    1 n
  • Per il cremoso al Pecorino Romano DOP
  • Pecorino Romano DOP
    125 g
  • Latte intero
    125 g
  • Panna fresca
    125 g
  • Per la decorazione
  • Katsobushi
    5 g
  • Foglie di melissa
    8 n
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Le alici ripiene con ricotta al profumo di limone, salsa di friarielli, cremoso al Pecorino Romano DOP e katsuobushi sono una raffinata interpretazione della tradizione campana firmata dallo chef Fabio Ometo. Il piatto unisce sapori intensi e consistenze differenti in un equilibrio sorprendente: la delicatezza delle alici fresche incontra la cremosità della ricotta di bufala aromatizzata al limone, mentre la panatura croccante al panko dona una piacevole nota di friabilità.

Preparazione
1
Farcire le alici precedentemente spinate, con un composto di ricotta, pecorino, limone grattugiato, sale e pepe nero macinato.
2
Richiudere le alici su se stesse, infarinare le alici ripiene, passarle nell’uovo precedentemente battuto e poi nel pane panko, lasciare riposare in frigo per circa 2 ore.
Per la salsa di friarielli napoletani
1
Sbianchire i friarielli precedentemente puliti in acqua bollente per circa 3 minuti, scolare e bloccare la cottura in acqua e ghiaccio. Strizzare i friarielli raffreddati e cucinarli in un fondo di aglio olio e peperoncino per circa 20 minuti a fuoco medio e coperti, aggiustare di sale e frullare il tutto.
Per il cremoso al Pecorino Romano DOP
1
Portare ad ebollizione la panna ed il latte e lasciare ridurre il tutto a fuoco medio per circa 10 minuti, versare il composto bollente sul Pecorino Romano DOP a scaglie e frullare.
Assemblaggio
1
Friggere le alici in olio bollente. Cuocere i paccheri in acqua bollente salata.
2
Farcire i paccheri con le alici. Adagiare al centro piatto la salsa di friarielli, al di sopra il pacchero e il cremoso al pecorino. Guarnire con foglioline di melissa e katsuobushi.

A completare la preparazione interviene la salsa di friarielli, simbolo della cucina napoletana, che aggiunge una sfumatura vegetale e leggermente amarognola. Il cremoso al Pecorino Romano DOP apporta struttura e sapidità, bilanciando la dolcezza del pesce e della ricotta. Il katsuobushi, con il suo caratteristico gusto umami, conferisce infine un tocco contemporaneo e internazionale. Il risultato è un secondo piatto elegante e creativo che valorizza ingredienti tipici italiani attraverso tecniche moderne e accostamenti originali.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
alici ripiene ricotta di bufala Pecorino Romano DOP friarielli napoletani ricetta campana secondo di pesce alici fritteFabio Ometo
 
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