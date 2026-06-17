Come preparare le alici ripiene con Pecorino Romano Dop e katsuobushi

Le alici ripiene con ricotta al profumo di limone, salsa di friarielli, cremoso al Pecorino Romano DOP e katsuobushi sono una raffinata interpretazione della tradizione campana firmata dallo chef Fabio Ometo. Il piatto unisce sapori intensi e consistenze differenti in un equilibrio sorprendente: la delicatezza delle alici fresche incontra la cremosità della ricotta di bufala aromatizzata al limone, mentre la panatura croccante al panko dona una piacevole nota di friabilità.

Preparazione 1 Farcire le alici precedentemente spinate, con un composto di ricotta, pecorino, limone grattugiato, sale e pepe nero macinato. 2 Richiudere le alici su se stesse, infarinare le alici ripiene, passarle nell’uovo precedentemente battuto e poi nel pane panko, lasciare riposare in frigo per circa 2 ore. Per la salsa di friarielli napoletani 1 Sbianchire i friarielli precedentemente puliti in acqua bollente per circa 3 minuti, scolare e bloccare la cottura in acqua e ghiaccio. Strizzare i friarielli raffreddati e cucinarli in un fondo di aglio olio e peperoncino per circa 20 minuti a fuoco medio e coperti, aggiustare di sale e frullare il tutto. Per il cremoso al Pecorino Romano DOP 1 Portare ad ebollizione la panna ed il latte e lasciare ridurre il tutto a fuoco medio per circa 10 minuti, versare il composto bollente sul Pecorino Romano DOP a scaglie e frullare. Assemblaggio 1 Friggere le alici in olio bollente. Cuocere i paccheri in acqua bollente salata. 2 Farcire i paccheri con le alici. Adagiare al centro piatto la salsa di friarielli, al di sopra il pacchero e il cremoso al pecorino. Guarnire con foglioline di melissa e katsuobushi.

A completare la preparazione interviene la salsa di friarielli, simbolo della cucina napoletana, che aggiunge una sfumatura vegetale e leggermente amarognola. Il cremoso al Pecorino Romano DOP apporta struttura e sapidità, bilanciando la dolcezza del pesce e della ricotta. Il katsuobushi, con il suo caratteristico gusto umami, conferisce infine un tocco contemporaneo e internazionale. Il risultato è un secondo piatto elegante e creativo che valorizza ingredienti tipici italiani attraverso tecniche moderne e accostamenti originali.