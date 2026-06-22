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lunedì 22 giugno 2026  | aggiornato alle 14:01 | 119933 articoli pubblicati

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Come preparare un Club Sandwich leggero e gustoso

Club sandwich con arrosto di tacchino, avocado, ricotta e verdure croccanti. Una ricetta veloce, nutriente e saporita, perfetta per un pranzo leggero, un brunch o uno spuntino completo e bilanciato

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 20 minuti
Calorie: 515 kcal

22 giugno 2026 | 10:30
Come preparare un Club Sandwich leggero e gustoso
Come preparare un Club Sandwich leggero e gustoso

Come preparare un Club Sandwich leggero e gustoso

Club sandwich con arrosto di tacchino, avocado, ricotta e verdure croccanti. Una ricetta veloce, nutriente e saporita, perfetta per un pranzo leggero, un brunch o uno spuntino completo e bilanciato

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 20 minuti
Calorie: 515 kcal
22 giugno 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Fette di pane in cassetta integrale o ai cereali
    3 n
  • Arrosto di Tacchino Galbani Professionale
    80 g
  • Pomodoro maturo a fette
    1 n
  • Foglie di lattura croccante
    2 n
  • Avocado a fettine
    0,5 n
  • Cucchiaio di ricotta
    1 n
  • Cucchiaino di senape delicata
    1 n
  • Sale e pepe
    qb
  • Olio evo
    qb
  • Facoltativo: cetriolo a fette sottili
    qb
Salomon
Sorì
Consorzio Garda Doc
Bonduelle
Grandi Molini Italiani
Cinzano

Il club sandwich con Arrosto di Tacchino Galbani Professionale, avocado e ricotta è una proposta gustosa e bilanciata, perfetta per un pranzo veloce o un brunch informale. Le fette di pane integrale tostato racchiudono un ripieno ricco di sapori e consistenze: la cremosità della ricotta aromatizzata alla senape si abbina alla delicatezza dell’arrosto di tacchino, mentre avocado, pomodoro e lattuga aggiungono freschezza e croccantezza.

Preparazione
Tosta il pane
1
Tosta le 3 fette di pane finchè diventano dorate e croccanti.
Spalma la ricotta
1
Mescola la ricotta con un filo d’olio, sale, pepe e senape.
Strato 1
1
Spalma la ricotta sulla prima fetta, aggiungi lattuga e pomodoro.
Strato 2
1
Aggiungi la seconda fetta di pane, spalma un velo di ricotta e disponi l’arrosto di tacchino.
Strato 3
1
Completa con avocado e cetriolo.
Chiusura
1
Chiudi con l’ultima fetta di pane, pressa leggermente e taglia in diagonale.

Facile da preparare, questo sandwich a tre strati rappresenta una soluzione pratica senza rinunciare al gusto, ideale per chi cerca un pasto completo ed equilibrato.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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