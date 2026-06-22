Come preparare un Club Sandwich leggero e gustoso

Il club sandwich con Arrosto di Tacchino Galbani Professionale, avocado e ricotta è una proposta gustosa e bilanciata, perfetta per un pranzo veloce o un brunch informale. Le fette di pane integrale tostato racchiudono un ripieno ricco di sapori e consistenze: la cremosità della ricotta aromatizzata alla senape si abbina alla delicatezza dell’arrosto di tacchino, mentre avocado, pomodoro e lattuga aggiungono freschezza e croccantezza.

Preparazione Tosta il pane 1 Tosta le 3 fette di pane finchè diventano dorate e croccanti. Spalma la ricotta 1 Mescola la ricotta con un filo d’olio, sale, pepe e senape. Strato 1 1 Spalma la ricotta sulla prima fetta, aggiungi lattuga e pomodoro. Strato 2 1 Aggiungi la seconda fetta di pane, spalma un velo di ricotta e disponi l’arrosto di tacchino. Strato 3 1 Completa con avocado e cetriolo. Chiusura 1 Chiudi con l’ultima fetta di pane, pressa leggermente e taglia in diagonale.

Facile da preparare, questo sandwich a tre strati rappresenta una soluzione pratica senza rinunciare al gusto, ideale per chi cerca un pasto completo ed equilibrato.