Come preparare un cous cous mediterraneo ricco di agrumi e erbe

SpesaSospesa.org è oggi uno dei modelli più forti e riconoscibili nel panorama della solidarietà: un sistema che unisce recupero delle eccedenze, tecnologia trasparente e sostegno concreto alle famiglie, grazie a una rete fatta di enti, imprese e cittadini. Il Charity Gala del 4 dicembre a Milano (di cui Italia a Tavola è media partner) rinnova ogni anno questo patto di responsabilità condivisa, trasformando una serata di incontro in un messaggio più grande: la dimostrazione che la solidarietà può essere circolare, generare valore e tornare alle persone sotto molte forme.

Ed è proprio in questo contesto che trova spazio il Cous Cous firmato da Filippo La Mantia, un piatto che interpreta perfettamente lo spirito dell’iniziativa. Colorato, fresco e ricco di profumi mediterranei, è pensato per essere condiviso, per accompagnare grandi eventi e per raccontare una cucina che unisce. La semola precotta viene fatta rinvenire con acqua calda e poi sgranata con cura, così da ottenere una consistenza leggera. Il condimento, preparato interamente a crudo, è un’esplosione di aromi: agrumi, erbe fresche, zenzero, frutta secca, capperi, pomodorini gialli, peperoncino e alici si fondono in una salsa vivace, agrumata e sapida. La zucca rosolata, le castagne e le nocciole aggiungono invece dolcezza e croccantezza, mentre il pangrattato lega il tutto e dona un tocco finale di equilibrio.

Preparazione 1 Fare rinvenire la semola versando su di essa dell’acqua calda leggermente salata, separare con le punte di una forchetta, coprire e lasciare riposare per 5 minuti. 2 Contemporaneamente, con un mixer, frullate a crudo la polpa del lime, la polpa delle arance, lo zenzero pelato, la menta, il basilico, le alici sott’olio, le mandorle bianche tostate, i pomodorini gialli, i capperi dissalati, il peperoncino fresco e l’olio extravergine di oliva. Frullate fin quando non avrà raggiunto un aspetto omogeneo. 3 In una padella versate del buon olio e fate rosolare la zucca ridotta a piccoli cubetti. A metà cottura aggiungere le castagne, le nocciole tritate e del succo di limone. Fate andare di cottura fin quando la zucca non sarà cotta al dente. 4 Tostate con dell’olio evo, in una padella antiaderente, il pangrattato fin quando non avrà raggiungo un colore bruno. 5 Separate la semola del cous cous con le punte di una forchetta e successivamente separate la semola con le mani, separando accuratamente le piccole sfere. 6 Aggiungere poco alla volta il pesto a crudo e, sempre con le mani, mischiate per bene fino ad amalgamare il tutto. A questo punto mischiare, anche, il pangrattato tostato e rimescolare per bene. 7 Aggiungere la zucca, con le castagne e le nocciole e del buon olio evo. Servite a temperatura ambiente.

Il risultato è un cous cous ricco di contrasti, equilibrato e sorprendente, ideale come piatto unico o nelle versioni da buffet.