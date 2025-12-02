Come preparare un cous cous mediterraneo ricco di agrumi e erbe

SpesaSospesa.org è oggi uno dei modelli più forti e riconoscibili nel panorama della solidarietà: un sistema che unisce recupero delle eccedenze, tecnologia trasparente e sostegno concreto alle famiglie, grazie a una rete fatta di enti, imprese e cittadini. Il Charity Gala del 4 dicembre a Milano (di cui Italia a Tavola è media partner) rinnova ogni anno questo patto di responsabilità condivisa, trasformando una serata di incontro in un messaggio più grande: la dimostrazione che la solidarietà può essere circolare, generare valore e tornare alle persone sotto molte forme.
Ed è proprio in questo contesto che trova spazio il Cous Cous firmato da Filippo La Mantia, un piatto che interpreta perfettamente lo spirito dell’iniziativa. Colorato, fresco e ricco di profumi mediterranei, è pensato per essere condiviso, per accompagnare grandi eventi e per raccontare una cucina che unisce. La semola precotta viene fatta rinvenire con acqua calda e poi sgranata con cura, così da ottenere una consistenza leggera. Il condimento, preparato interamente a crudo, è un’esplosione di aromi: agrumi, erbe fresche, zenzero, frutta secca, capperi, pomodorini gialli, peperoncino e alici si fondono in una salsa vivace, agrumata e sapida. La zucca rosolata, le castagne e le nocciole aggiungono invece dolcezza e croccantezza, mentre il pangrattato lega il tutto e dona un tocco finale di equilibrio.
Preparazione
Fare rinvenire la semola versando su di essa dell’acqua calda leggermente salata, separare con le punte di una forchetta, coprire e lasciare riposare per 5 minuti.
Contemporaneamente, con un mixer, frullate a crudo la polpa del lime, la polpa delle arance, lo zenzero pelato, la menta, il basilico, le alici sott’olio, le mandorle bianche tostate, i pomodorini gialli, i capperi dissalati, il peperoncino fresco e l’olio extravergine di oliva. Frullate fin quando non avrà raggiunto un aspetto omogeneo.
In una padella versate del buon olio e fate rosolare la zucca ridotta a piccoli cubetti. A metà cottura aggiungere le castagne, le nocciole tritate e del succo di limone. Fate andare di cottura fin quando la zucca non sarà cotta al dente.
Tostate con dell’olio evo, in una padella antiaderente, il pangrattato fin quando non avrà raggiungo un colore bruno.
Separate la semola del cous cous con le punte di una forchetta e successivamente separate la semola con le mani, separando accuratamente le piccole sfere.
Aggiungere poco alla volta il pesto a crudo e, sempre con le mani, mischiate per bene fino ad amalgamare il tutto. A questo punto mischiare, anche, il pangrattato tostato e rimescolare per bene.
Aggiungere la zucca, con le castagne e le nocciole e del buon olio evo. Servite a temperatura ambiente.
Il risultato è un cous cous ricco di contrasti, equilibrato e sorprendente, ideale come piatto unico o nelle versioni da buffet.