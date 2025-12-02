Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 02 dicembre 2025

Come preparare un cous cous mediterraneo ricco di agrumi e erbe

In occasione del charity gala di SpesaSospesa.org Filippo La Mantia preparerà questa ricetta di un cous cous fresco e aromatico con agrumi, erbe, zenzero, frutta secca, zucca e capperi

Tipologia Cucina: Regionale italiana
Categoria: Piatto unico
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 30 minuti

02 dicembre 2025 | 10:30
di Filippo La Mantia
Oste e cuoco
Ingredienti
Dosi per:
  • Semola di cous cous precotta
    530 g
  • Lime
    1 n
  • Arance
    1 n
  • Zenzero fresco
    27 g
  • Mazzetto di menta
    1 n
  • Mazzetto di basilico
    1 n
  • Mandorle bianche tostate
    33 g
  • Pomodorini gialli
    200 g
  • Olio evo
    qb
  • Zucca a cubetti
    270 g
  • Castagne al vapore
    67 g
  • Nocciole tostate
    33 g
  • Peperoncino fresco
    qb
  • Capperi sotto sale (dissalati)
    33 g
  • Pangrattato
    66 g
  • Alici sott'olio
    33 g
SpesaSospesa.org è oggi uno dei modelli più forti e riconoscibili nel panorama della solidarietà: un sistema che unisce recupero delle eccedenze, tecnologia trasparente e sostegno concreto alle famiglie, grazie a una rete fatta di enti, imprese e cittadini. Il Charity Gala del 4 dicembre a Milano (di cui Italia a Tavola è media partner) rinnova ogni anno questo patto di responsabilità condivisa, trasformando una serata di incontro in un messaggio più grande: la dimostrazione che la solidarietà può essere circolare, generare valore e tornare alle persone sotto molte forme.

Ed è proprio in questo contesto che trova spazio il Cous Cous firmato da Filippo La Mantia, un piatto che interpreta perfettamente lo spirito dell’iniziativa. Colorato, fresco e ricco di profumi mediterranei, è pensato per essere condiviso, per accompagnare grandi eventi e per raccontare una cucina che unisce. La semola precotta viene fatta rinvenire con acqua calda e poi sgranata con cura, così da ottenere una consistenza leggera. Il condimento, preparato interamente a crudo, è un’esplosione di aromi: agrumi, erbe fresche, zenzero, frutta secca, capperi, pomodorini gialli, peperoncino e alici si fondono in una salsa vivace, agrumata e sapida. La zucca rosolata, le castagne e le nocciole aggiungono invece dolcezza e croccantezza, mentre il pangrattato lega il tutto e dona un tocco finale di equilibrio.

Preparazione
1
Fare rinvenire la semola versando su di essa dell’acqua calda leggermente salata, separare con le punte di una forchetta, coprire e lasciare riposare per 5 minuti.
2
Contemporaneamente, con un mixer, frullate a crudo la polpa del lime, la polpa delle arance, lo zenzero pelato, la menta, il basilico, le alici sott’olio, le mandorle bianche tostate, i pomodorini gialli, i capperi dissalati, il peperoncino fresco e l’olio extravergine di oliva. Frullate fin quando non avrà raggiunto un aspetto omogeneo.
3
In una padella versate del buon olio e fate rosolare la zucca ridotta a piccoli cubetti. A metà cottura aggiungere le castagne, le nocciole tritate e del succo di limone. Fate andare di cottura fin quando la zucca non sarà cotta al dente.
4
Tostate con dell’olio evo, in una padella antiaderente, il pangrattato fin quando non avrà raggiungo un colore bruno.
5
Separate la semola del cous cous con le punte di una forchetta e successivamente separate la semola con le mani, separando accuratamente le piccole sfere.
6
Aggiungere poco alla volta il pesto a crudo e, sempre con le mani, mischiate per bene fino ad amalgamare il tutto. A questo punto mischiare, anche, il pangrattato tostato e rimescolare per bene.
7
Aggiungere la zucca, con le castagne e le nocciole e del buon olio evo. Servite a temperatura ambiente.

Il risultato è un cous cous ricco di contrasti, equilibrato e sorprendente, ideale come piatto unico o nelle versioni da buffet.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
cous cous ricetta cous cous cous cous mediterraneo cous cous agrumi cous cous zucca cous cous freddo cous cous vegetariano cous cous facile
 
