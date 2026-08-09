Menu
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
Lunedì 10 agosto 202617:18118.122 articoli pubblicati

Discover
Italia a Tavola menu
search
Cerca

ALTA CUCINA

Immagine ricetta

Come preparare lo scampo con peperoni e gazpacho verde di Heinz Beck

La delicatezza dello scampo marinato si fonde con la vivacità della composizione di peperoni, la nota croccante delle olive disidratate e la fresca fragranza di un delizioso gazpacho verde alle erbe

Tipologia Cucina: Italiana mediterranea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Alta
Costo: Alta
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 280 kcal per porzione
09 agosto 2026 alle ore 10:30

Firmata dal celebre chef Heinz Beck, questa preparazione rappresenta un perfetto equilibrio tra freschezza, note affumicate e profumi mediterranei. Protagonista del piatto è lo scampo crudo, esaltato da una marinatura delicata e accostato a un gioco di consistenze e temperature che valorizza la materia prima senza mai sovrastarla.

La base del piatto è caratterizzata da una composizione articolata di peperoni (gialli, rossi e verdi) lavorati sia a crudo sia attraverso due cotture distinte: una parte al barbecue, per donare una profonda nota affumicata, e una parte al forno. Il tutto viene arricchito da cipolla di Tropea in carpione, cetriolo, capperi, olio all'aglio cotto a bassa temperatura e spezie, creando un fondo aromatico ricco ed elegante.

Preparazione

Preparazione dell'olio all'aglio

1

Mettere l'olio extravergine d'oliva e gli spicchi della testa d'aglio all'interno di una busta per il sottovuoto. Cuocere a bagnomaria (roner) a 63 °C per 20 minuti.

Cipolla rossa in carpione

1

Pelare la cipolla di Tropea e ridurla a brunoise. Immergerla in una marinata preparata con il vino rosso, l'aceto di vino rosso, la foglia di alloro e i grani di pepe. Lasciare macerare per circa 30 minuti, quindi scolare la cipolla e conservarla in un luogo fresco.

Preparazione dei peperoni

1

Lavare i peperoni e spellarli. Ridurre a brunoise fine un peperone giallo, uno rosso e uno verde, eliminando i semi interni, e tenere da parte.

2

Ungere i restanti 4 peperoni rossi con olio Evo e un pizzico di sale: cuocerne la metà al barbecue e la restante metà in forno a 180 °C per 20-25 minuti. 

3

Una volta cotti, spellare tutti i peperoni. Frullare la parte cotta al barbecue fino a ottenere una purea omogenea e ridurre la parte cotta in forno a brunoise. 

4

Lavare e tagliare a brunoise anche il mezzo cetriolo.

5

Unire le brunoise di peperoni cotti e crudi con la purea, condire con il prezzemolo tritato, il cetriolo, i capperi, un pizzico di espelette, l'olio di cocco e l'olio all'aglio.

6

Infine, incorporare la cipolla in carpione precedentemente preparata e tenere da parte.

Preparazione degli scampi

1

Lavare e sgusciare accuratamente gli scampi, rimuovendo il filo dorsale. Condire i crostacei con l'olio al cetriolo, un pizzico di sale e qualche goccia di succo di lime. Tenere da parte al fresco.

Olive disidratate

1

Scolare le olive taggiasche dall'olio e asciugarle bene con carta assorbente. Disporle su un piatto e cuocerle in microonde alla massima potenza per 2 minuti complessivi, procedendo a step di 30 secondi per evitare di bruciarle. Una volta secche e croccanti, sminuzzarle.

Gazpacho verde

1

Lavare accuratamente le verdure e le pesche tabacchiere. Centrifugare separatamente i peperoni, il sedano e le pesche in modo da estrarne le singole acque di vegetazione.

2

Unire le acque ottenute all'avocado, un filo d'olio Evo e l'aceto, quindi frullare fino a ottenere un composto fluido. Mettere la salsa in infusione insieme a basilico, prezzemolo, origano e maggiorana freschi per circa tre ore. 

3

Passato il tempo di infusione, filtrare il tutto con uno chinoise a maglia fine per ottenere una salsa perfettamente liscia.

Impiattamento e servizio

1

Disporre al centro della base del piatto la tartare/brunoise di peperoni e cipolla in carpione. Adagiarvi sopra lo scampo marinato e decorarlo finemente con i fiori eduli, il finocchietto selvatico e le foglioline di trifoglio. 

2

Spolverare attorno le olive taggiasche disidratate e, al momento del servizio al tavolo, irrorare la composizione con il gazpacho verde ben freddo.

A completare la creazione interviene un nitido gazpacho verde ottenuto dall'estrazione delle acque di vegetazione di peperoni, sedano e pesche tabacchiere, frullate con avocado e messe in infusione per tre ore con un bouquet di erbe fresche (basilico, prezzemolo, origano e maggiorana). Il tocco finale di olive taggiasche disidratate al microonde regala una spinta sapida e croccante, mentre i fiori eduli e il finocchietto selvatico donano un'estetica visiva di grande impatto. (foto di Adriano Truscello)

Approfondisci

Tutto su alta cucinaTutto su Heinz BeckTutto su piatti di pesce

Tag

ricette gourmetalta cucinaHeinz Beckpiatti di pescescampicucina d'autorepeperonigazpachoHeinz Beck

© Riproduzione riservata

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili”

Alberto Lupini

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail