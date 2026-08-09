Come preparare lo scampo con peperoni e gazpacho verde di Heinz Beck

Firmata dal celebre chef Heinz Beck, questa preparazione rappresenta un perfetto equilibrio tra freschezza, note affumicate e profumi mediterranei. Protagonista del piatto è lo scampo crudo, esaltato da una marinatura delicata e accostato a un gioco di consistenze e temperature che valorizza la materia prima senza mai sovrastarla.

La base del piatto è caratterizzata da una composizione articolata di peperoni (gialli, rossi e verdi) lavorati sia a crudo sia attraverso due cotture distinte: una parte al barbecue, per donare una profonda nota affumicata, e una parte al forno. Il tutto viene arricchito da cipolla di Tropea in carpione, cetriolo, capperi, olio all'aglio cotto a bassa temperatura e spezie, creando un fondo aromatico ricco ed elegante.