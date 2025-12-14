Come preparare una pasta frolla friabile e stabile

La pasta frolla per crostate e biscotti è una base classica della pasticceria, qui proposta in una versione tecnica e molto equilibrata, pensata per garantire friabilità, struttura e una resa costante. Il mix viene prima “sabbiato” con il burro freddo, ottenendo una sabbia fine che assicura una texture omogenea. L’inserimento combinato di zucchero semolato e zucchero a velo crea un bilanciamento ideale tra croccantezza e scioglievolezza, mentre la presenza dell’albume dona una struttura più stabile, perfetta per crostate da forno e fondi che devono mantenere forma e precisione.

Preparazione Procedimento 1 Sabbiare velocemente il mix con il burro freddo per 2 minuti. 2 Aggiungere gli zuccheri e mescolarli per 20 secondi. 3 Incorporare tuorli, albumi e sale. Impastare un massimo di 2 minuti. 4 Raccogliere l’impasto e avvolgere con pellicola. 5 Maturare in frigorifero per almeno 3 ore ( ottimale: 12 ore). 6 Porzionare e formare le crostate o i biscotti a piacere. Cottura 1 Forno ventilato: 165°C ventola bassa per 35 minuti.

Forno statico: 190°C (platea e cielo al 20%) per 40 minuti. Conservazione dopo cottura 1 ATM: in vaschette termosaldate (70% N2 + 30% CO2) ? fino a 45 giorni a +18°C.

Temperatura ambiente: in confezione barriera o flow-pack ? 10–12 giorni a +18°C in luogo fresco e asciutto.

Congelato: intere, ben sigillate fino a 6 mesi a -18°C.

Note prodotto 1 Frolla con equilibrio tra zucchero semolato e a velo, struttura sostenuta grazie all’albume e friabilità netta al taglio. Ottima per crostate da forno, fondi e biscotti di alta gamma.

Dopo un rapido impasto, la pasta viene fatta maturare in frigorifero per diverse ore, passaggio fondamentale per ottenere un risultato impeccabile: elasticità minima, maggior friabilità e un taglio netto dopo la cottura. La frolla può essere stesa e modellata per crostate, biscotti o basi da farcire, garantendo una cottura uniforme sia in forno statico sia ventilato. Una ricetta versatile e affidabile, ideale per produzioni artigianali e professionali di alta qualità.