Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
Come preparare una pasta frolla friabile e stabile

Pasta frolla professionale, friabile e strutturata grazie a burro freddo, zuccheri combinati e albume. Perfetta per crostate e biscotti, si lavora rapidamente e richiede maturazione in frigo per un risultato preciso e di alta qualità

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Dolce
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 770 minuti
Calorie: 420 kcal

14 dicembre 2025 | 10:30
14 dicembre 2025 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
La pasta frolla per crostate e biscotti è una base classica della pasticceria, qui proposta in una versione tecnica e molto equilibrata, pensata per garantire friabilità, struttura e una resa costante. Il mix viene prima “sabbiato” con il burro freddo, ottenendo una sabbia fine che assicura una texture omogenea. L’inserimento combinato di zucchero semolato e zucchero a velo crea un bilanciamento ideale tra croccantezza e scioglievolezza, mentre la presenza dell’albume dona una struttura più stabile, perfetta per crostate da forno e fondi che devono mantenere forma e precisione.

Preparazione
Procedimento
1
Sabbiare velocemente il mix con il burro freddo per 2 minuti.
2
Aggiungere gli zuccheri e mescolarli per 20 secondi.
3
Incorporare tuorli, albumi e sale. Impastare un massimo di 2 minuti.
4
Raccogliere l’impasto e avvolgere con pellicola.
5
Maturare in frigorifero per almeno 3 ore ( ottimale: 12 ore).
6
Porzionare e formare le crostate o i biscotti a piacere.
Cottura
1
Forno ventilato: 165°C ventola bassa per 35 minuti.
Forno statico: 190°C (platea e cielo al 20%) per 40 minuti.
Conservazione dopo cottura
1
ATM: in vaschette termosaldate (70% N2 + 30% CO2) ? fino a 45 giorni a +18°C.
Temperatura ambiente: in confezione barriera o flow-pack ? 10–12 giorni a +18°C in luogo fresco e asciutto.
Congelato: intere, ben sigillate fino a 6 mesi a -18°C.
Note prodotto
1
Frolla con equilibrio tra zucchero semolato e a velo, struttura sostenuta grazie all’albume e friabilità netta al taglio. Ottima per crostate da forno, fondi e biscotti di alta gamma.

Dopo un rapido impasto, la pasta viene fatta maturare in frigorifero per diverse ore, passaggio fondamentale per ottenere un risultato impeccabile: elasticità minima, maggior friabilità e un taglio netto dopo la cottura. La frolla può essere stesa e modellata per crostate, biscotti o basi da farcire, garantendo una cottura uniforme sia in forno statico sia ventilato. Una ricetta versatile e affidabile, ideale per produzioni artigianali e professionali di alta qualità.

 
 
 

