Come preparare il tiramisù al ribes nero e crema di marroni

Il tiramisù al ribes nero e crema di marroni è una reinterpretazione elegante e stagionale di un grande classico della pasticceria italiana. La struttura soffice della crema al tiramisù incontra la dolcezza avvolgente della crema di marroni, mentre il coulis di ribes nero introduce una nota fresca e leggermente acidula che bilancia il profilo gustativo. I savoiardi gluten free, delicatamente imbevuti, assicurano la giusta consistenza, mentre gli sfridi di marroni glassati completano il dessert con un tocco di texture e intensità aromatica.

Preparazione 1 Montare in planetaria il Tiramisù per circa 3 minuti. Trasferire in un sac à poche. 2 Dressare un primo strato sul fondo di ciascun bicchierino. Sormontare con un savoiardo imbevuto nel coulis di ribes nero, un cucchiaio di crema di marroni e sfridi di marroni glassati. 3 Ripetere l’operazione e chiudere con uno strato di Tiramisù cosparso di marroni glassati.

Un dolce al cucchiaio pensato per la ristorazione e il catering, capace di coniugare tradizione e contemporaneità.