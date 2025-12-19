Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 19 dicembre 2025  | aggiornato alle 12:51 | 116436 articoli pubblicati

Come preparare il tiramisù al ribes nero e crema di marroni

Tiramisù in bicchierino con crema di marroni, savoiardi gluten free e coulis di ribes nero. Un dessert equilibrato che unisce dolcezza, freschezza e una raffinata nota dolce

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Piatto: Gluten Free
Categoria: Dessert
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 25 minuti
Calorie: 430 kcal

di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
Il tiramisù al ribes nero e crema di marroni è una reinterpretazione elegante e stagionale di un grande classico della pasticceria italiana. La struttura soffice della crema al tiramisù incontra la dolcezza avvolgente della crema di marroni, mentre il coulis di ribes nero introduce una nota fresca e leggermente acidula che bilancia il profilo gustativo. I savoiardi gluten free, delicatamente imbevuti, assicurano la giusta consistenza, mentre gli sfridi di marroni glassati completano il dessert con un tocco di texture e intensità aromatica.

Preparazione
1
Montare in planetaria il Tiramisù per circa 3 minuti. Trasferire in un sac à poche.
2
Dressare un primo strato sul fondo di ciascun bicchierino. Sormontare con un savoiardo imbevuto nel coulis di ribes nero, un cucchiaio di crema di marroni e sfridi di marroni glassati.
3
Ripetere l’operazione e chiudere con uno strato di Tiramisù cosparso di marroni glassati.

Un dolce al cucchiaio pensato per la ristorazione e il catering, capace di coniugare tradizione e contemporaneità.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
tiramisù ai marroni tiramisù al ribes nero dessert al cucchiaio tiramisù gourmet dolce senza glutine crema di marroni ribes nero dessert professionale savoiardi gluten free ricetta tiramisù
 
