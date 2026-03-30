Come preparare la torta fredda allo yogurt e gelatina di fragole

La torta fredda allo yogurt e gelatina di fragole è un dessert strutturato ma estremamente fresco, ideale per la stagione primaverile ed estiva. La base di pasta biscotto al cacao, soffice e leggermente aromatica, sostiene una farcia cremosa a base di yogurt e Hoplà Professional Da Montare Già Zuccherata, che regala leggerezza e rotondità al palato. Il liquore all’arancia introduce una nota agrumata che vivacizza il profilo aromatico, mentre la gelatina di fragole in superficie aggiunge una componente fruttata, brillante e leggermente acidula.

Preparazione Pasta biscotto 1 Montate a nastro le uova con lo zucchero, incorporate la farina e il cacao setacciati e mescolate bene. Coprite il fondo dello stampo con un foglio di carta-forno e imburrate e infarinate i bordi. Travasate l’impasto nello stampo e cuocetelo a 190° per 11-12 minuti. Sfornate, rimuovete delicatamente la pasta biscotto dallo stampo e dalla carta-forno. Proteggete la pasta con pellicola per non farla seccare. Farcia 1 Addolcite lo yogurt con lo zucchero. Scaldate il liquore all'arancia e fatevi sciogliere la colla di pesce dopo averla ammollata in acqua fredda e strizzata. Versate la colla di pesce nella massa di yogurt mescolando velocemente, poi incorporate la Hoplà Professional Da Montare Già Zuccherata montata. 2 Inserite la pasta biscotto nello stampo pulito, pennellatela con poco liquore all'arancia e versate la farcia livellandola. Riponete lo stampo in frigo per 2 ore. Specchiatura 1 Frullate le fragole mondate con lo zucchero, cuocetele per 4-5 minuti, poi passatele nel colino e fatevi sciogliere la colla di pesce già ammollata in acqua e strizzata. Lasciate raffreddare la massa mantenendola fluida, poi versatela sul dolce e rimettete lo stampo in frigo per alcune ore. Servizio 1 Al momento di servire sformate il dolce sul piatto da portata, tagliatelo in quadretti e decorateli con mezze fragole.

La stratificazione è precisa: base, crema e specchiatura si fondono in un equilibrio tra dolcezza, freschezza e texture, con un risultato visivamente elegante e tecnicamente pulito.