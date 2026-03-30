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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 30 marzo 2026  | aggiornato alle 15:47 | 118307 articoli pubblicati

Unilever Food Solutions
Feudo Arancio
Unilever Food Solutions

Come preparare la torta fredda allo yogurt e gelatina di fragole

Torta fredda con base al cacao, crema allo yogurt e panna e gelatina di fragole. Un dessert fresco e leggero, con note agrumate e fruttate, perfetto per la stagione calda e facile da porzionare

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Dessert
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 360 kcal

30 marzo 2026 | 10:30
Come preparare la torta fredda allo yogurt e gelatina di fragole
Come preparare la torta fredda allo yogurt e gelatina di fragole

Come preparare la torta fredda allo yogurt e gelatina di fragole

Torta fredda con base al cacao, crema allo yogurt e panna e gelatina di fragole. Un dessert fresco e leggero, con note agrumate e fruttate, perfetto per la stagione calda e facile da porzionare

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Dessert
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 360 kcal
30 marzo 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Pasta biscotto
  • Zucchero
    120 g
  • Farina
    115 g
  • Uova
    3 n
  • Cacao
    15 g
  • Farcia
  • Zucchero a velo
    qb
  • Hoplà da Montare zuccherata
    250 ml
  • Yogurt compatto
    400 g
  • Liquore all'arancia
    30 ml
  • Colla di pesce
    8 g
  • Specchiatura
  • Fragole
    300 g
  • Zucchero
    60 g
  • Colla di pesce
    6 g
  • Decorazione
  • Fragole
    qb
  • Liquore all'arancia per bagnare la torta
    qb
  • Attrezzatura
  • Stampo 25x25 cm
    1 n
Caviar Import
Sagna
Suicrà
Bonduelle
Salomon
Per dell'Emilia Romagna

La torta fredda allo yogurt e gelatina di fragole è un dessert strutturato ma estremamente fresco, ideale per la stagione primaverile ed estiva. La base di pasta biscotto al cacao, soffice e leggermente aromatica, sostiene una farcia cremosa a base di yogurt e Hoplà Professional Da Montare Già Zuccherata, che regala leggerezza e rotondità al palato. Il liquore all’arancia introduce una nota agrumata che vivacizza il profilo aromatico, mentre la gelatina di fragole in superficie aggiunge una componente fruttata, brillante e leggermente acidula.

Preparazione
Pasta biscotto
1
Montate a nastro le uova con lo zucchero, incorporate la farina e il cacao setacciati e mescolate bene. Coprite il fondo dello stampo con un foglio di carta-forno e imburrate e infarinate i bordi. Travasate l’impasto nello stampo e cuocetelo a 190° per 11-12 minuti. Sfornate, rimuovete delicatamente la pasta biscotto dallo stampo e dalla carta-forno. Proteggete la pasta con pellicola per non farla seccare.
Farcia
1
Addolcite lo yogurt con lo zucchero. Scaldate il liquore all'arancia e fatevi sciogliere la colla di pesce dopo averla ammollata in acqua fredda e strizzata. Versate la colla di pesce nella massa di yogurt mescolando velocemente, poi incorporate la Hoplà Professional Da Montare Già Zuccherata montata.
2
Inserite la pasta biscotto nello stampo pulito, pennellatela con poco liquore all'arancia e versate la farcia livellandola. Riponete lo stampo in frigo per 2 ore.
Specchiatura
1
Frullate le fragole mondate con lo zucchero, cuocetele per 4-5 minuti, poi passatele nel colino e fatevi sciogliere la colla di pesce già ammollata in acqua e strizzata. Lasciate raffreddare la massa mantenendola fluida, poi versatela sul dolce e rimettete lo stampo in frigo per alcune ore.
Servizio
1
Al momento di servire sformate il dolce sul piatto da portata, tagliatelo in quadretti e decorateli con mezze fragole.

La stratificazione è precisa: base, crema e specchiatura si fondono in un equilibrio tra dolcezza, freschezza e texture, con un risultato visivamente elegante e tecnicamente pulito.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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