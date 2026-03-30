Come preparare la torta fredda allo yogurt e gelatina di fragole

La torta fredda allo yogurt e gelatina di fragole è un dessert strutturato ma estremamente fresco, ideale per la stagione primaverile ed estiva. La base di pasta biscotto al cacao, soffice e leggermente aromatica, sostiene una farcia cremosa a base di yogurt e Hoplà Professional Da Montare Già Zuccherata, che regala leggerezza e rotondità al palato. Il liquore all’arancia introduce una nota agrumata che vivacizza il profilo aromatico, mentre la gelatina di fragole in superficie aggiunge una componente fruttata, brillante e leggermente acidula.
Preparazione
Montate a nastro le uova con lo zucchero, incorporate la farina e il cacao setacciati e mescolate bene. Coprite il fondo dello stampo con un foglio di carta-forno e imburrate e infarinate i bordi. Travasate l’impasto nello stampo e cuocetelo a 190° per 11-12 minuti. Sfornate, rimuovete delicatamente la pasta biscotto dallo stampo e dalla carta-forno. Proteggete la pasta con pellicola per non farla seccare.
Addolcite lo yogurt con lo zucchero. Scaldate il liquore all'arancia e fatevi sciogliere la colla di pesce dopo averla ammollata in acqua fredda e strizzata. Versate la colla di pesce nella massa di yogurt mescolando velocemente, poi incorporate la Hoplà Professional Da Montare Già Zuccherata
montata.
Inserite la pasta biscotto nello stampo pulito, pennellatela con poco liquore all'arancia e versate la farcia livellandola. Riponete lo stampo in frigo per 2 ore.
Frullate le fragole mondate con lo zucchero, cuocetele per 4-5 minuti, poi passatele nel colino e fatevi sciogliere la colla di pesce già ammollata in acqua e strizzata. Lasciate raffreddare la massa mantenendola fluida, poi versatela sul dolce e rimettete lo stampo in frigo per alcune ore.
Al momento di servire sformate il dolce sul piatto da portata, tagliatelo in quadretti e decorateli con mezze fragole.
La stratificazione è precisa: base, crema e specchiatura si fondono in un equilibrio tra dolcezza, freschezza e texture, con un risultato visivamente elegante e tecnicamente pulito.