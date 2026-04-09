Come riciclare la Colomba: cheesecake con glassa al cioccolato

La cheesecake a base di Colomba, yogurt di capra e glassa al cioccolato è una soluzione creativa e scenografica per reinventare gli avanzi pasquali. La struttura del dolce gioca su contrasti ben definiti: la base, realizzata con Colomba sbriciolata e burro, mantiene le note aromatiche dei canditi e delle mandorle, offrendo una consistenza morbida ma compatta. La crema, invece, si distingue per la sua leggerezza e complessità gustativa: la ricotta dona cremosità, mentre lo yogurt di capra introduce una piacevole acidità che bilancia la dolcezza dello zucchero di canna. La presenza della panna montata conferisce volume e una texture vellutata.

Preparazione Preparazione della base 1 Spezzettare o frullare la Colomba fino a ottenere un composto grossolano. Unire il burro fuso e mescolare. Formatura della base 1 Trasferire il composto in uno stampo a cerniera, pressando bene per creare uno strato uniforme. Riporre in frigorifero. Ammollo della colla di pesce 1 Mettere la colla di pesce in acqua fredda per circa 10 minuti. Preparazione della crema 1 In una ciotola lavorare ricotta, zucchero di canna e yogurt di capra fino a ottenere una crema liscia. Montare la panna 1 Montare 150 ml di panna fresca e tenerla da parte. Scioglimento della gelatina 1 Scaldare leggermente altri 150 ml di panna, unire la colla di pesce strizzata con la sua acqua e mescolare fino a completo scioglimento. Assemblaggio della crema 1 Incorporare la panna con gelatina al composto di ricotta e yogurt. Aggiungere delicatamente la panna montata mescolando dal basso verso l’alto. Riposo 1 Versare la crema sulla base di Colomba e livellare. Mettere in frigorifero per almeno 6 ore (oppure in freezer per 2 ore). Preparazione della glassa 1 Scaldare il latte di capra con il glucosio. Quando è vicino al bollore, aggiungere la panna liquida e il cioccolato tritato. Mescolare fino a ottenere una glassa liscia. Decorazione finale 1 Lasciare intiepidire la glassa, poi versarla sulla cheesecake in modo uniforme. Raffreddamento finale 1 Riporre nuovamente in frigorifero fino al momento del servizio, per far stabilizzare la glassa.

A completare il dessert, una glassa lucida al cioccolato fondente ottenuta anche dal recupero dell’uovo di Pasqua, che aggiunge intensità e profondità. Il risultato è un dolce elegante, perfetto per stupire con un “riciclo” intelligente e gourmet.