Come riciclare la Colomba: cheesecake con glassa al cioccolato

La cheesecake a base di Colomba, yogurt di capra e glassa al cioccolato è una soluzione creativa e scenografica per reinventare gli avanzi pasquali. La struttura del dolce gioca su contrasti ben definiti: la base, realizzata con Colomba sbriciolata e burro, mantiene le note aromatiche dei canditi e delle mandorle, offrendo una consistenza morbida ma compatta. La crema, invece, si distingue per la sua leggerezza e complessità gustativa: la ricotta dona cremosità, mentre lo yogurt di capra introduce una piacevole acidità che bilancia la dolcezza dello zucchero di canna. La presenza della panna montata conferisce volume e una texture vellutata.
Preparazione
Spezzettare o frullare la Colomba fino a ottenere un composto grossolano. Unire il burro fuso e mescolare.
Trasferire il composto in uno stampo a cerniera, pressando bene per creare uno strato uniforme. Riporre in frigorifero.
Ammollo della colla di pesce
Mettere la colla di pesce in acqua fredda per circa 10 minuti.
In una ciotola lavorare ricotta, zucchero di canna e yogurt di capra fino a ottenere una crema liscia.
Montare 150 ml di panna fresca e tenerla da parte.
Scioglimento della gelatina
Scaldare leggermente altri 150 ml di panna, unire la colla di pesce strizzata con la sua acqua e mescolare fino a completo scioglimento.
Incorporare la panna con gelatina al composto di ricotta e yogurt. Aggiungere delicatamente la panna montata mescolando dal basso verso l’alto.
Versare la crema sulla base di Colomba e livellare. Mettere in frigorifero per almeno 6 ore (oppure in freezer per 2 ore).
Preparazione della glassa
Scaldare il latte di capra con il glucosio. Quando è vicino al bollore, aggiungere la panna liquida e il cioccolato tritato. Mescolare fino a ottenere una glassa liscia.
Lasciare intiepidire la glassa, poi versarla sulla cheesecake in modo uniforme.
Riporre nuovamente in frigorifero fino al momento del servizio, per far stabilizzare la glassa.
A completare il dessert, una glassa lucida al cioccolato fondente ottenuta anche dal recupero dell’uovo di Pasqua, che aggiunge intensità e profondità. Il risultato è un dolce elegante, perfetto per stupire con un “riciclo” intelligente e gourmet.