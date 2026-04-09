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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 09 aprile 2026  | aggiornato alle 11:38 | 118516 articoli pubblicati

Castel Firmian
ROS
Castel Firmian

Come riciclare la Colomba: cheesecake con glassa al cioccolato

Cheesecake con base di Colomba, crema a ricotta e yogurt di capra e glassa al cioccolato. Un dessert creativo e scenografico per riciclare gli avanzi pasquali con gusto ed eleganza

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 520 kcal

09 aprile 2026 | 10:30
Come riciclare la Colomba: cheesecake con glassa al cioccolato
Come riciclare la Colomba: cheesecake con glassa al cioccolato

Come riciclare la Colomba: cheesecake con glassa al cioccolato

Cheesecake con base di Colomba, crema a ricotta e yogurt di capra e glassa al cioccolato. Un dessert creativo e scenografico per riciclare gli avanzi pasquali con gusto ed eleganza

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 520 kcal
09 aprile 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Yogurt di capra bianco Girau
    250 g
  • Ricotta
    500 g
  • Colomba
    250 g
  • Panna fresca liquida
    300 ml
  • Zucchero integrale di canna
    150 g
  • Cioccolato fondente
    150 g
  • Latte di capra UHT
    100 ml
  • Glucosio
    30 g
  • Burro
    100 g
  • Colla di pesce
    10 g
Bonduelle
Parmigiano Reggiano
Sagna
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Suicrà
Vini Alto Adige

La cheesecake a base di Colomba, yogurt di capra e glassa al cioccolato è una soluzione creativa e scenografica per reinventare gli avanzi pasquali. La struttura del dolce gioca su contrasti ben definiti: la base, realizzata con Colomba sbriciolata e burro, mantiene le note aromatiche dei canditi e delle mandorle, offrendo una consistenza morbida ma compatta. La crema, invece, si distingue per la sua leggerezza e complessità gustativa: la ricotta dona cremosità, mentre lo yogurt di capra introduce una piacevole acidità che bilancia la dolcezza dello zucchero di canna. La presenza della panna montata conferisce volume e una texture vellutata.

Preparazione
Preparazione della base
1
Spezzettare o frullare la Colomba fino a ottenere un composto grossolano. Unire il burro fuso e mescolare.
Formatura della base
1
Trasferire il composto in uno stampo a cerniera, pressando bene per creare uno strato uniforme. Riporre in frigorifero.
Ammollo della colla di pesce
1
Mettere la colla di pesce in acqua fredda per circa 10 minuti.
Preparazione della crema
1
In una ciotola lavorare ricotta, zucchero di canna e yogurt di capra fino a ottenere una crema liscia.
Montare la panna
1
Montare 150 ml di panna fresca e tenerla da parte.
Scioglimento della gelatina
1
Scaldare leggermente altri 150 ml di panna, unire la colla di pesce strizzata con la sua acqua e mescolare fino a completo scioglimento.
Assemblaggio della crema
1
Incorporare la panna con gelatina al composto di ricotta e yogurt. Aggiungere delicatamente la panna montata mescolando dal basso verso l’alto.
Riposo
1
Versare la crema sulla base di Colomba e livellare. Mettere in frigorifero per almeno 6 ore (oppure in freezer per 2 ore).
Preparazione della glassa
1
Scaldare il latte di capra con il glucosio. Quando è vicino al bollore, aggiungere la panna liquida e il cioccolato tritato. Mescolare fino a ottenere una glassa liscia.
Decorazione finale
1
Lasciare intiepidire la glassa, poi versarla sulla cheesecake in modo uniforme.
Raffreddamento finale
1
Riporre nuovamente in frigorifero fino al momento del servizio, per far stabilizzare la glassa.

A completare il dessert, una glassa lucida al cioccolato fondente ottenuta anche dal recupero dell’uovo di Pasqua, che aggiunge intensità e profondità. Il risultato è un dolce elegante, perfetto per stupire con un “riciclo” intelligente e gourmet.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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