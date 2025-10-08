Coniglio in potacchio al profumo d’arancia

Un piatto che racconta il profumo autentico della tradizione maremmana e la sapienza della cucina italiana contemporanea. La Chef Simonetta Capotondo, membro della Nazionale Italiana Cuochi, reinterpreta con eleganza il classico coniglio in potacchio, esaltando la morbidezza della carne con una marinatura profumata al Verdicchio e alle erbe aromatiche. La ricetta si completa con la Salsa della Maremma Extrafine, un condimento intenso e vellutato che unisce passata di pomodoro, finocchietto selvatico e scorza d’arancia, regalando al piatto un equilibrio perfetto tra dolcezza, freschezza e sapidità.

Preparazione Coniglio 1 Marinare il coniglio con tutti gli ingredienti, tranne le olive. Lasciar riposare la carne per almeno 3 ore in frigorifero. 2 Trascorso questo tempo, scolarla dalla marinata e rosolarla in una casseruola con le erbe aromatiche (erba

cipollina, timo, rosmarino, salvia, alloro, finocchietto selvatico). 3 Abbassare la fiamma, unire le olive nere e terminare la cottura con coperchio, a fuoco lento. Salsa della maremma 1 Rosolare l'aglio in olio evo in una padella, quindi unire la passata. A cottura ultimata, rimuovere l'aglio. 2 Grattugiare la scorza dell'arancia, aggiungere il finocchietto e il sale, mescolando bene. Quando il coniglio sarà cotto, togliere le erbe aromatiche e versare la salsa di pomodoro. Continuare la cottura ancora per un paio di minuti. Assemblaggio finale e servizio 1 Impiattare i bocconcini di coniglio e guarnire con le olive nere, i rametti di finocchietto selvatico e le zest

d'arancia.

Un secondo raffinato ma genuino, capace di portare in tavola i sapori della campagna toscana con la maestria e la passione che contraddistinguono la Chef Capotondo e la grande scuola della cucina italiana d’eccellenza.