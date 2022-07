Anche d’estate la schiscetta, termine che indica la pratica di portarsi il pranzo da casa, può rivelarsi un’ottima soluzione per chi vuole ridurre gli sprechi degli imballaggi dei lunch box preconfezionati, risparmiare e godersi un pasto sano e preparato con cura a casa propria.

Si può quindi provare a farla con una rivisitazione del carpaccio realizzato con uno dei frutti estivi per eccellenza, il melone. Il carpaccio di melone marinato con olio di semi di vinacciolo Zucchi e tonno affumicato si può realizzare in soli quindici minuti ed è l’ideale come piatto unico quando si lavora e non si ha molto tempo da dedicare alla preparazione dei pasti. Per crearlo, infatti, serve solo sbucciare il melone e tagliarlo in fette sottili, assemblare la salsa a base di olio di semi di vinacciolo Zucchi e impiattare con il tonno affumicato. Ricavato dai piccoli semi contenuti negli acini dell’uva, questo tipo di olio rimane leggero e si presta a molteplici usi in cucina, dai piatti salati a quelli dolci e anche in frittura.

Carpaccio di melone con olio di semi di vinacciolo e tonno affuicato

Ingredienti

1 Melone

150 gr di Tonno Affumicato

4 cucchiai di olio di semi di vinacciolo

4 cucchiai di aceto di mele

1 cucchiao di Wasabi

A piacere Pepe rosa

A piacere Coriandolo fresco

Q.B. sale

Preparazione

Per preparare il carpaccio di melone con tonno affumicato sono necessari pochi e semplici passaggi.

Tagliate a metà il melone, eliminate i semi con un cucchiaio, quindi sbucciatelo. Tagliate il melone a fette sottili, meglio se con l'aiuto di un'affettatrice elettrica.

Versate in un vasetto 4 cucchiai di olio di semi di vinacciolo Zucchi, mezzo cucchiaino di wasabi, l'aceto di mele Zucchi e un pizzico di sale. Chiudete il vasetto e agitate bene, in modo da ottenere una emulsione omogenea.

Disponete le fettine di melone sui piatti individuali. Condite con l'emulsione e distribuite sopra un pizzico di pepe rosa e qualche foglia di coriandolo. Lasciate riposare in frigorifero per una decina di minuti. Distribuite quindi le fettine di tonno affumicato sopra il melone e servite immediatamente il carpaccio.

