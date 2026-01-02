Contorno sfizioso passo passo: le patatine di polenta con salsa al Gorgonzola Dop

Menu Apri login
02 gennaio 2026 | 10:30
Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 350 kcal
02 gennaio 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Gorgonzola Dop
    120 g
  • Polenta cotta
    800 g
  • Panna fresca
    100 ml
  • Olio evi
    qb
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Timo
    qb
Le patatine di polenta con salsa al Gorgonzola Dop sono un piatto rustico e gustoso che unisce la consistenza croccante dei bastoncini di polenta al sapore ricco e cremoso della salsa al Gorgonzola Dop. La polenta già cotta viene tagliata a bastoncini, condita con olio extravergine di oliva, sale, pepe e timo, quindi dorata in forno fino a ottenere una superficie leggermente croccante. Nel frattempo si prepara una crema vellutata facendo sciogliere il Gorgonzola Dop nella panna fresca, insaporita con pepe.

Preparazione
1
Tagliate le fette di polenta ricavando dei bastoncini. Trasferiteli su una teglia rivestita di carta forno e unite un filo d’olio evo, sale, pepe e timo.
2
Fate cuocere in forno preriscaldato a 200° per 30 minuti.
3
Nel frattempo preparate la salsa al Gorgonzola Dop.
4
In un pentolino scaldate a fuoco medio la panna, una volta calda unite il Gorgonzola Dop e un pizzico di pepe.
5
Mescolate fino ad ottenere una salsa omogenea. Servite le patatine di polenta calde da intingere nella salsa al Gorgonzola Dop.

Una volta pronte, le patatine di polenta vengono servite calde accompagnate dalla salsa, per un’esperienza di gusto mediterraneo perfetta come antipasto, contorno o snack conviviale

© Riproduzione riservata STAMPA

 
