Controfiletto marinato con miele, senape ed erbe aromatiche e insalata autunnale di patate

Taste France è il marchio istituzionale creato dal Ministero francese dell'agricoltura e della sovranità alimentare, che mira a diffondere lo spirito e i valori della cultura gastronomica francese nelle cucine di tutto il mondo. Il controfiletto, un taglio pregiato e ideale per una cottura veloce e che richiede poche lavorazioni e le patate a pasta soda, con una buona tenuta durante la cottura. Ecco i protaginisti di questa ricetta di Antonella Ricci della Ricci Osteria di Milano.

Ingredienti per 4 persone:

Controfiletto 700 g circa

40 g di miele millefiori

30 g di senape crema

20 g di erbe aromatiche tritate (timo, alloro, rosmarino, dragoncello)

300 g di patate

100 g di cavolfiori viola

100 g di zucca

100 g di cavolo romano

2 carciofi

30 g di chicchi di melagrana

Sale pepe qb

Olio qb

Aceto di melagrane (un cucchiaio)

200 g di cavolo cappuccio rosso

Fiocchi di sale

Procedimento

Mescolare miele, senape ed erbe aromatiche. Cospargere il controfiletto e massaggiarlo per bene, chiudere il tutto in un sacchetto sottovuoto e tenere in frigo per circa un’ora.

Nel mentre, lessare le patate in acqua fredda salata per 25/30 min, quando saranno pronte scolarle e lasciarle intiepidire. Pelarle, tagliarle a tocchetti e tenere da parte.

Sbollentare i cavolfiori viola a cimette, le cime di cavolo romano e rosolare la zucca a cubetti con un filo di olio e sale. Pulire i carciofi, tagliarli a spicchi e cuocerli in acqua salata per 5 min, raffreddare e tenere da parte. Unire tutti gli ortaggi in una ciotola con le patate.

In una casseruola stufare il cavolo rosso pulito e tagliato a listarelle, una volta che sarà diventato morbido frullarlo con sale, pepe e olio evo, tenere da parte.

Preparare una vinaigrette mettendo in una ciotola olio, sale aceto e chicchi di melagrana, zucchero mescolare con una frusta, lasciare insaporire. Condire gli ortaggi e le patate.

Cuocere il controfiletto su una piastra rovente sigillando tutti i lati, togliere dal fuoco e trasferirlo in una teglia con carta da forno e cuocere in forno a 200 gradi per 10 min.

Scaloppare il controfiletto e servirlo con l’insalata di patate e la crema di cavolo rosso.

