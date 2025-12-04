La Corona di pane con L’hirondelle 1895 è un pane scenografico e fragrante, ideale per la tavola delle grandi occasioni. L’impasto nasce da una miscela equilibrata di farina di grano tenero e farina di segale, arricchita dal lievito L’hirondelle 1895, che garantisce una lievitazione stabile, aromatica e dal profilo altamente professionale. Dopo un impasto energico e una puntatura a temperatura ambiente, l’impasto viene suddiviso in otto palline regolari, disposte a corona per ottenere la tipica forma.

Preparazione 1 TEMPO DI IMPASTO: 4 minuti in 1a velocità + 8 minuti in 2a velocità (impastatrici a spirale) 2 PUNTATURA: 1 ora a temperatura ambiente 3 SPEZZATURA: 8 palline da 80 g 4 FORMATURA 5 LIEVITAZIONE: 30 minuti a temperatura ambiente + 15 ore a 4°C 6 COTTURA: 240°C per 50 minuti

La lunga lievitazione controllata a 4°C esalta aromi e struttura, donando al pane una mollica morbida e alveolata e una crosta dorata e croccante. La cottura a temperatura elevata completa la trasformazione, regalando un prodotto rustico ma elegante, ideale da servire con salumi, formaggi o come pane da centro tavola per pranzi e cene importanti.