Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 04 dicembre 2025  | aggiornato alle 13:20 | 116126 articoli pubblicati

Rotari
Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano

La Corona di pane con L’hirondelle 1895

Corona di pane scenografica con farine miste e lievito L’hirondelle 1895. Lunga lievitazione a freddo, crosta croccante e mollica morbida. Perfetta come pane da centro tavola per accompagnare salumi, formaggi e piatti tradizionali

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Pane
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 960 minuti
Calorie: 230 kcal

04 dicembre 2025 | 10:30
La Corona di pane con L’hirondelle 1895
La Corona di pane con L’hirondelle 1895

La Corona di pane con L’hirondelle 1895

Corona di pane scenografica con farine miste e lievito L’hirondelle 1895. Lunga lievitazione a freddo, crosta croccante e mollica morbida. Perfetta come pane da centro tavola per accompagnare salumi, formaggi e piatti tradizionali

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Pane
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 960 minuti
Calorie: 230 kcal
04 dicembre 2025 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
Galbani Professionale
Lucart
Robo
Tirreno CT
Blancdenoir
Pentole Agnelli

La Corona di pane con L’hirondelle 1895 è un pane scenografico e fragrante, ideale per la tavola delle grandi occasioni. L’impasto nasce da una miscela equilibrata di farina di grano tenero e farina di segale, arricchita dal lievito L’hirondelle 1895, che garantisce una lievitazione stabile, aromatica e dal profilo altamente professionale. Dopo un impasto energico e una puntatura a temperatura ambiente, l’impasto viene suddiviso in otto palline regolari, disposte a corona per ottenere la tipica forma.

Preparazione
1
TEMPO DI IMPASTO: 4 minuti in 1a velocità + 8 minuti in 2a velocità (impastatrici a spirale)
2
PUNTATURA: 1 ora a temperatura ambiente
3
SPEZZATURA: 8 palline da 80 g
4
FORMATURA
5
LIEVITAZIONE: 30 minuti a temperatura ambiente + 15 ore a 4°C
6
COTTURA: 240°C per 50 minuti

La lunga lievitazione controllata a 4°C esalta aromi e struttura, donando al pane una mollica morbida e alveolata e una crosta dorata e croccante. La cottura a temperatura elevata completa la trasformazione, regalando un prodotto rustico ma elegante, ideale da servire con salumi, formaggi o come pane da centro tavola per pranzi e cene importanti.

 
 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
L’hirondelle 1895 Lesaffre Pane corona di pane
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Galbani Professionale
Lucart
Robo
Tirreno CT

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025