Costoletta ripiena alla valdostana: Fontina DOP protagonista

La Costoletta alla valdostana con Fontina DOP è un secondo piatto ricco e goloso che unisce morbidezza, croccantezza e sapori tipici della cucina di montagna. La carne di vitello, incisa per creare una tasca, accoglie un cuore filante di Fontina DOP e una fetta di prosciutto cotto, rendendo ogni morso cremoso e avvolgente. Dopo essere state leggermente battute, le costolette vengono impanate con cura in farina, uova e pangrattato, quindi rosolate nel burro chiarificato fino a ottenere una doratura uniforme e fragrante. Il risultato è una cotoletta ripiena dalla crosta croccante e dal ripieno saporito, perfetta da servire calda, accompagnata da patate arrosto o da una semplice insalata.

Preparazione 1 Incidete le fette di carne nel senso dello spessore creando una tasca oppure fatevele incidere dal macellaio quindi battetele leggermente con il batticarne, ponendole tra due fogli di carta da forno per uniformare lo spessore. 2 Inserite nella tasca una fetta di prosciutto e una fetta di Fontina e richiudetele pressando leggermente con le mani soprattutto lungo il bordo aperto. 3 Preparate 3 grossi piatti fondi e disponete nel primo la farina, nel secondo le uova sbattute e nel terzo il pangrattato. Salate e pepate le costolette e passatele prima nella farina, poi nelle uova e infine nel pangrattato. 4 Fate fondere il burro in una larga padella antiaderente. Quando comincia a sfrigolare adagiate le costolette nella padella e cuocetele, a fiamma moderata, per 4 -5 minuti da un lato e altri 4-5 minuti dall’altro lato. 5 Appoggiate le costolette su un piatto foderato di carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso e servitele subito accompagnate da un’insalata mista o da patate arrosto.

Per completare l’esperienza, l’abbinamento consigliato è un calice di Fumin, rosso valdostano dal profilo morbido e avvolgente che valorizza la ricchezza del piatto.