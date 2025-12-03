Menu Apri login
Costoletta ripiena alla valdostana: Fontina DOP protagonista

Secondo piatto iconico della cucina valdostana: costoletta di vitello ripiena di Fontina DOP e prosciutto cotto, impanata e cotta nel burro chiarificato fino a doratura perfetta. Croccante fuori, filante dentro. Ideale con un calice di Fumin

Tipologia Cucina: Regionale italiana
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 620 kcal

03 dicembre 2025 | 10:30
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Costolette di vitello con l’osso di 2 cm di spessore
    4 n
  • Fette di Fontina Dop
    4 n
  • Fette di prosciutto cotto
    4 n
  • Uova grandi
    2 n
  • Farina bianca
    qb
  • Pangrattato
    150 g
  • Burro chiarificato
    200 g
  • Sale
    qb
  • In abbinamento
  • Fumin Valle d’Aosta Doc
    qb
La Costoletta alla valdostana con Fontina DOP è un secondo piatto ricco e goloso che unisce morbidezza, croccantezza e sapori tipici della cucina di montagna. La carne di vitello, incisa per creare una tasca, accoglie un cuore filante di Fontina DOP e una fetta di prosciutto cotto, rendendo ogni morso cremoso e avvolgente. Dopo essere state leggermente battute, le costolette vengono impanate con cura in farina, uova e pangrattato, quindi rosolate nel burro chiarificato fino a ottenere una doratura uniforme e fragrante. Il risultato è una cotoletta ripiena dalla crosta croccante e dal ripieno saporito, perfetta da servire calda, accompagnata da patate arrosto o da una semplice insalata.

Preparazione
1
Incidete le fette di carne nel senso dello spessore creando una tasca oppure fatevele incidere dal macellaio quindi battetele leggermente con il batticarne, ponendole tra due fogli di carta da forno per uniformare lo spessore.
2
Inserite nella tasca una fetta di prosciutto e una fetta di Fontina e richiudetele pressando leggermente con le mani soprattutto lungo il bordo aperto.
3
Preparate 3 grossi piatti fondi e disponete nel primo la farina, nel secondo le uova sbattute e nel terzo il pangrattato. Salate e pepate le costolette e passatele prima nella farina, poi nelle uova e infine nel pangrattato.
4
Fate fondere il burro in una larga padella antiaderente. Quando comincia a sfrigolare adagiate le costolette nella padella e cuocetele, a fiamma moderata, per 4 -5 minuti da un lato e altri 4-5 minuti dall’altro lato.
5
Appoggiate le costolette su un piatto foderato di carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso e servitele subito accompagnate da un’insalata mista o da patate arrosto.

Per completare l’esperienza, l’abbinamento consigliato è un calice di Fumin, rosso valdostano dal profilo morbido e avvolgente che valorizza la ricchezza del piatto.

 
 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
