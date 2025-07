Cous cous agrumato con pesto di mandorle e sarde croccanti: ricetta estiva da provare

Una ricetta che porta in tavola i profumi e i colori del Mediterraneo. Il cous cous agrumato con pesto di mandorle e sarde croccanti è un piatto completo, nutriente e bilanciato, perfetto per la stagione estiva. Unisce la leggerezza del couscous a un pesto fresco e saporito a base di succo di limone, lime, capperi, alici e pomodorini gialli, con una nota aromatica data dallo zenzero fresco. A completare il piatto, le sarde - protagoniste della tradizione gastronomica italiana - impanate in farina di mais e fritte o grigliate, per una consistenza croccante e un gusto deciso. Il couscous viene reidratato con acqua bollente e poi condito con il pesto agrumato, preparato con ingredienti semplici ma ben equilibrati. Le mandorle tostate aggiungono una componente croccante e un sapore pieno, mentre la presenza del basilico regala freschezza al piatto. Le sarde, che possono essere fritte o cotte alla griglia, rappresentano una fonte preziosa di omega-3, e si abbinano perfettamente al profilo aromatico del couscous.

Preparazione Cous cous 1 Portate a ebollizione l'acqua leggermente salata 2 Versate il cous cous in una ciotola di acciaio inossidabile e aggiungete l'acqua bollente con un cucchiaio, mescolando delicatamente 3 Coprite con un coperchio o pellicola trasparente e lasciate riposare per 5 minuti 4 Trascorso il tempo, separate i granelli con le punte di una forchetta, smuovendo delicatamente dal basso verso l'alto Pesto 1 In un mixer o frullatore, unite il succo del limone e del lime, i pomodorini lavati, i capperi, lo zenzero pelato e tagliato a pezzetti, i filetti di alici, le mandorle e le foglie di basilico 2 Aggiungete 3 cucchiai di olio extravergine e frullate fino a ottenere un pesto dalla consistenza cremosa ma non troppo fine Sarde (frittura) 1 Scaldate poco olio in una padella antiaderente. Passate le sarde pulite nella farina di mais, infarinandole leggermente su entrambi i lati 2 Friggetele per 2-3 minuti per lato, fino a quando non risulteranno dorate e croccanti 3 Scolatele su carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso Sarde (alternativa alla griglia) 1 Condite le sarde pulite con 2 cucchiai di olio extravergine, sale, pepe e un pizzico di origano 2 Lasciatele marinare per 15 minuti 3 Scaldate una griglia o una piastra ben calda e cuocete le sarde per 2-3 minuti per lato, fino a quando la pelle non sarà ben dorata e la carne si sfalderà facilmente. Spennellate con olio durante la cottura per evitare che si secchino Composizione 1 Amalgamate il pesto al couscous, mescolando delicatamente per distribuire uniformemente tutti i sapori 2 Distribuite il couscous condito nei piatti e completate con le sarde dorate disposte sopra 3 Finite con un filo di olio extravergine a crudo e servite immediatamente, se volete accompagnare il piatto con una nota fresca, tagliate dei pomodori e servire insieme

Si tratta di una proposta ideale per una cena informale, un picnic o anche come piatto unico da portare in spiaggia. Servito con qualche fetta di pomodoro fresco, si trasforma in un piatto conviviale, leggero e gustoso, che valorizza le materie prime locali e di stagione.