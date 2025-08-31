EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 31 agosto 2025

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Il cous cous con il pesto di agrumi e sarde (fritte o alla griglia)

Una ricetta di Filippo La Mantia che racconta il Mediterraneo in tutta la sua freschezza: il cous cous con pesto di agrumi e sarde è un incontro armonioso tra profumi intensi e sapori autentici

Tipologia Cucina: Regionale italiana
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 610 kcal

31 agosto 2025 | 10:30
Il cous cous con il pesto di agrumi e sarde (fritte o alla griglia)
Il cous cous con il pesto di agrumi e sarde (fritte o alla griglia)

Il cous cous con il pesto di agrumi e sarde (fritte o alla griglia)

Una ricetta di Filippo La Mantia che racconta il Mediterraneo in tutta la sua freschezza: il cous cous con pesto di agrumi e sarde è un incontro armonioso tra profumi intensi e sapori autentici

Tipologia Cucina: Regionale italiana
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 610 kcal
31 agosto 2025 | 10:30
 
di Filippo La Mantia
Oste e cuoco
Ingredienti
Dosi per:
  • Semola di cous cous
    200 g
  • Succo di limone
    50 g
  • Lime (polpa)
    1 n
  • Pomodorini gialli
    200 g
  • Capperi dissalati
    50 g
  • Zenzero fresco
    20 g
  • Alici sott'olio
    qb
  • Mandorle tostate
    100 g
  • Foglie di basilico
    10 n
  • Olio evo
    qb
  • Sarde ripulite e aperte a libro
    4 n
  • Farina di mais
    qb
  • Pomodori per accompagnare
    qb
La semola leggera si arricchisce di un pesto vivace a base di limone, lime, pomodorini gialli, capperi, mandorle e zenzero, regalando note agrumate e aromatiche. A completare, le sarde, protagoniste della tradizione siciliana, servite dorate e croccanti o, per una versione più leggera, alla griglia. 

Preparazione
Per il cous cous
1
Portate a ebollizione l'acqua leggermente salata. Versate il cous cous in una ciotola di acciaio inossidabile e aggiungete l'acqua bollente con un cucchiaio, mescolando delicatamente.
2
Coprite con un coperchio o pellicola trasparente e lasciate riposare per 5 minuti. Trascorso il tempo, separate i granelli con le punte di una forchetta, smuovendo delicatamente dal basso verso l'alto.
Per il pesto
1
In un mixer o frullatore, unite il succo del limone e del lime, i pomodorini lavati, i capperi, lo zenzero pelato e tagliato a pezzetti, i filetti di alici, le mandorle e le foglie di basilico.
2
Aggiungete 3 cucchiai di olio extravergine e frullate fino a ottenere un pesto dalla consistenza cremosa ma non troppo fine.
Per le sarde
1
Scaldate poco olio in una padella antiaderente. Passate le sarde pulite nella farina di mais, infarinandole leggermente su entrambi i lati.
2
Friggetele per 2-3 minuti per lato, fino a quando non risulteranno dorate e croccanti. Scolatele su carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso.
Per una versione più leggera
1
Condite le sarde pulite con 2 cucchiai di olio extravergine, sale, pepe e un pizzico di origano. Lasciatele marinare per 15 minuti. Scaldate una griglia o una piastra ben calda e cuocete le sarde per 2-3 minuti per lato, fino a quando la pelle non sarà ben dorata e la carne si sfalderà facilmente.
2
Spennellate con olio durante la cottura per evitare che si secchino.
Composizione del piatto
1
Amalgamate il pesto al couscous, mescolando delicatamente per distribuire uniformemente tutti i sapori. Distribuite il couscous condito nei piatti e completate con le sarde dorate disposte sopra.
2
Finite con un filo di olio extravergine a crudo e servite immediatamente, se volete accompagnare il piatto con una nota fresca, tagliate dei pomodori e servire insieme.

Un piatto che unisce leggerezza e carattere, ideale per una tavola conviviale e colorata.

 

cous cous pesto di agrumi sardeFilippo La Mantia
 
