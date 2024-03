Crema di patate e funghi con camembert e crostini al rosmarino del ristorante Salone Eva

Crema di patate e funghi con camembert e crostini al rosmarino.

Lo chef Marcello Romano del ristorante Salone Eva di Roma, ha creato questa ricetta in occasione della Festa del Papà 2024.

Ingredienti per 4 persone

Patate rosse di Avezzano 1kg

Cipollotto 150 g

Funghi cardoncelli 500 g

Sedano 250 g

Carote 250 g

Cipolla 100 g

Camembert 150 g

Panna da cucina 100 g

Rosmarino 20 g

Pane casareccio 500 g

Fiori eduli

Olio evo 20 g

Sale

Pepe

Procedimento

Per il brodo: in una pentola mettere sedano carote e cipolla, aggiungere tre litri di acqua fredda, portare a bollore e far cucinare per circa un’ora. Filtrare e raffreddare

Per la crema di camembert: in un pentolino a bagnomaria mettere il camembert tagliato a tocchetti e aggiungere la panna quando il formaggio inizia a fondere frullare il tutto fino ad ottenere una crema bella liscia.

Per i crostini: togliere la buccia al pane e ricavare delle fettine di pane alte un centimetro per poi ricavare dei cubetti della stessa dimensione condire con rosmarino, olio, sale e pepe e tostare al forno.

Per la crema: sbucciare le patate e tagliare a pezzi piccoli, prendere i funghi pulire e tagliare a cubetti. Tagliare il cipollotto in modo sottile e in una pentola dai bordi alti farlo rosolare insieme all’olio evo aggiungere le patate i funghi e metà brodo di verdure. Durante la cottura salare e aggiungere la parte restante di brodo, a cottura ultimata frullare e setacciare il tutto.

Per impiattare: in un piatto fondo versare la crema di patate e funghi disporvi sopra la crema di camembert e i crostini al rosmarino decorare con i fiori eduli. Servire il tutto molto caldo.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.