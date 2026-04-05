Crema di patate e porri, uovo a 62°, lampone e caviale Beluga Imperial

La crema di patate e porri con uovo a 62°, lampone e caviale Beluga Imperial di Caviar Giaveri è un piatto elegante e contemporaneo che unisce comfort e alta cucina. La base, vellutata e avvolgente, esprime la dolcezza naturale di patate e porri, arricchita da una nota cremosa. Al centro, l’uovo cotto a bassa temperatura regala una texture setosa e avvolgente, che si fonde armoniosamente con la crema.

Preparazione Per la crema di patate e porri 1 Le patate vengono pelate, sbollentate e tenute da parte, mentre i porri vengono affettati e fatti stufare dolcemente con un filo di olio fino a risultare morbidi. Si uniscono quindi le patate e si porta a cottura il tutto, lasciando insaporire. Il composto viene frullato fino a ottenere una crema liscia, poi passato al setaccio fine per renderlo perfettamente vellutato. 2 Si aggiunge la panna vegetale, si regola di sale e pepe e, se si utilizza il sifone, la crema viene inserita all’interno, caricata con la capsula e lasciata riposare qualche minuto; in alternativa può essere utilizzata tal quale, mantenendo una consistenza morbida e ariosa. Per l'uovo 1 Le uova vengono cotte a bassa temperatura a 62°C per circa un’ora, ottenendo una consistenza cremosa e uniforme; in alternativa si possono preparare in versione poché, cuocendole in acqua leggermente salata e acidulata con un goccio di aceto, creando un vortice e lasciandole cuocere per pochi minuti fino alla consistenza desiderata. Impiattamento 1 Per il servizio, la crema di patate e porri viene disposta alla base del piatto, l’uovo viene adagiato al centro e il tutto viene completato con polvere e scaglie di lampone, un tocco di polvere di arancia e un cucchiaio generoso di caviale Beluga Imperial di Caviar Giaveri.

Il piatto si completa con il contrasto fresco e leggermente acido del lampone e con la sapidità raffinata del caviale Beluga, creando un equilibrio gustativo sofisticato e sorprendente. Una proposta gourmet ideale per occasioni speciali.