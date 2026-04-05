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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 06 aprile 2026  | aggiornato alle 02:50 | 118454 articoli pubblicati

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Crema di patate e porri, uovo a 62°, lampone e caviale Beluga Imperial

Crema vellutata di patate e porri con uovo a 62°, arricchita da lampone e caviale Beluga. Un piatto elegante che unisce cremosità, freschezza e sapidità in un perfetto equilibrio gourmet

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 380 kcal

05 aprile 2026 | 10:30
Crema di patate e porri, uovo a 62°, lampone e caviale Beluga Imperial
Crema di patate e porri, uovo a 62°, lampone e caviale Beluga Imperial

Crema di patate e porri, uovo a 62°, lampone e caviale Beluga Imperial

Crema vellutata di patate e porri con uovo a 62°, arricchita da lampone e caviale Beluga. Un piatto elegante che unisce cremosità, freschezza e sapidità in un perfetto equilibrio gourmet

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 380 kcal
05 aprile 2026 | 10:30
 
di Alessandro Cabona
Le Terrazze del Ritual al Baia Sardinia di Arzachena (Ot)
Ingredienti
Dosi per:
  • Per la crema di patate e porri
  • Patate
    400 g
  • Porro
    2 n
  • Panna vegetale
    100 ml
  • Olio evo
    qb
  • Sale e pepe
    qb
  • Per l’uovo
  • Uova
    4 n
  • Per la finitura
  • Caviale Beluga Imperial di Caviar Giaveri
    50 g
  • Lamponi freschi
    qb
  • Polvere di lampone
    qb
  • Polvere di arancia
    qb
Sagna
Suicrà
Dr Schar
Cinzano
Bonduelle
Salomon

La crema di patate e porri con uovo a 62°, lampone e caviale Beluga Imperial di Caviar Giaveri è un piatto elegante e contemporaneo che unisce comfort e alta cucina. La base, vellutata e avvolgente, esprime la dolcezza naturale di patate e porri, arricchita da una nota cremosa. Al centro, l’uovo cotto a bassa temperatura regala una texture setosa e avvolgente, che si fonde armoniosamente con la crema.

Preparazione
Per la crema di patate e porri
1
Le patate vengono pelate, sbollentate e tenute da parte, mentre i porri vengono affettati e fatti stufare dolcemente con un filo di olio fino a risultare morbidi. Si uniscono quindi le patate e si porta a cottura il tutto, lasciando insaporire. Il composto viene frullato fino a ottenere una crema liscia, poi passato al setaccio fine per renderlo perfettamente vellutato.
2
Si aggiunge la panna vegetale, si regola di sale e pepe e, se si utilizza il sifone, la crema viene inserita all’interno, caricata con la capsula e lasciata riposare qualche minuto; in alternativa può essere utilizzata tal quale, mantenendo una consistenza morbida e ariosa.
Per l'uovo
1
Le uova vengono cotte a bassa temperatura a 62°C per circa un’ora, ottenendo una consistenza cremosa e uniforme; in alternativa si possono preparare in versione poché, cuocendole in acqua leggermente salata e acidulata con un goccio di aceto, creando un vortice e lasciandole cuocere per pochi minuti fino alla consistenza desiderata.
Impiattamento
1
Per il servizio, la crema di patate e porri viene disposta alla base del piatto, l’uovo viene adagiato al centro e il tutto viene completato con polvere e scaglie di lampone, un tocco di polvere di arancia e un cucchiaio generoso di caviale Beluga Imperial di Caviar Giaveri.

Il piatto si completa con il contrasto fresco e leggermente acido del lampone e con la sapidità raffinata del caviale Beluga, creando un equilibrio gustativo sofisticato e sorprendente. Una proposta gourmet ideale per occasioni speciali.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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