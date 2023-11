Crema di patate e porri

Crema di patate e porri.

Voglia di un primo piatto saporito da gustare nella stagione fredda? Ecco la ricetta ideale con quel tocco in più grazie al Gorgonzola Dop piccante.

Ingredienti per 4 persone

100 g Gorgonzola Dop piccante

3 porri

2 patate (grosse)

1 l brodo vegetale

1 dl panna fresca

Farina

40 g burro

Sale

Preparazione

Pulite i porri, lavateli e affettateli finemente. Fateli appassire in una casseruola con il burro e spolverizzateli con un velo di farina mescolando finché si sarà stemperata nel burro.

Aggiungete le patate sbucciate e tagliate a pezzi, il brodo e fate cuocere a fiamma media per 40 minuti circa.

Frullate la zuppa fino a ottenere una crema omogenea, rimettetela nella casseruola, aggiungete la panna, regolate di sale e lasciate sul fuoco ancora qualche minuto, a fiamma minima, mescolando spesso.

Versate la crema nei piatti e distribuite in ogni porzione il gorgonzola piccante tagliato a cubettini.

Accompagnate con crostini tostati e guarnite a piacere con una julienne sottile di porri infarinata e fritta.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.