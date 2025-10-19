Crepinette di pesce siluro con bagna cauda alle alghe e mela: un antipasto contemporaneo

Un antipasto che unisce tecnica e ingredienti eterogenei, valorizzando il pesce d’acqua dolce con sapori marini, vegetali e fermentati. La crepinette di pesce siluro è il fulcro del piatto, completata da bagna cauda alle alghe, mela Annurca in diverse consistenze, e una scapece di daikon. Una proposta che racconta il territorio in chiave moderna, giocando con contrasti di gusto e texture, mantenendo un profilo equilibrato e preciso.

Preparazione Crepinette di pesce siluro 1 Parare il filetto di pesce 2 A parte, realizzare una mousseline lavorando i ritagli del pesce a freddo all'interno del Thermomix® con albume e panna, quindi setacciare il composto. 3 Disporre la mousseline tra 2 filetti di pesce siluro, mettendo al centro la lattuga di mare 4 Avvolgere nella rete di maiale e successivamente nella pellicola alimentare 5 Disporre in sottovuoto e cuocere in bagno termico alla temperatura di 50°C per 25 minuti 6 Raffreddare, rosolare in padella con l'olio evo, il sale e le erbe aromatiche, infine nappare con il burro. Quindi porzionare e mantenere in caldo Bagna Cauda alle alghe 1 Rosolare in padella l'aglio con l'olio evo, agglungere le acciughe e la colatura di alici 2 Con un frullatore ad immersione lavorare il vino bianco con l'EmulsionaMi, fino a ottenere una salsa liscia e omogenea, quindi amalgamare al composto precedente 3 Aggiungere le alghe essiccate e mantenere in caldo fino al momento del servizio Sfere di mela 1 Con l'ausilio di scavini sferici, ricavare delle sfere di mela e disporle all'interno dell'acqua precedentemente miscelata con l'acido ascorbico, per evitare l'ossidazione

Tartelletta salata 1 In una planetaria con la foglia lavorare tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto liscio e omogeneo 2 Lasciar riposare l'impasto, stendere con un mattarello e coppare con uno stampino di forma circolare 3 Disporre la frolla all'interno degli stampini e cuocere in forno a 170°C per 8 minuti Gel di mela 1 Preparare uno sciroppo portando alla temperatura di 70°C l'acqua e lo zucchero 2 Aggiungere gli scarti della mela e cuocere per 10 minuti a fiamma bassissima 3 Mixare con un frullatore ad immersione, fino a ottenere un composto liscio e omogeneo 4 Aggiungere l'AddensaMi e portare alla consistenza desiderata Scapece di daikon 1 Mondare e tagliare il daikon con l'affettatrice, ricavando delle fette lunghe e regolari 2 Adagiare le fette all'interno di una teglia e condirle con una marinata preparata con l'olio evo, l'aceto di miele, il sale e la mentuccia 3 Lasciar marinare per 40 minuti e successivamente arrotolare le fette di daikon. Mantenere a temperatura ambiente Cialda croccante 1 Lavorare la farina setacciata con il formaggio in un mixer. Unire gradualmente l'albume e poi il burro, precedentemente sciolto e chiarificato 2 Conservare a temperatura positiva per almeno 15 minuti 3 Versare l'impasto negli stampi e cuocere in forno microonde a 800w per 15 secondi. Sformare, raffreddare e conservare in un luogo privo di umidità Finitura 1 Disporre il pesce siluro nel piatto, proseguire con la scapece di daikon. Versare il gel di mela in maniera semi-circolare. Posizionare le sfere di mela, all'interno della tartelletta salata. Completare con la bagna cauda alle alghe, i germogli e la cialda croccante

