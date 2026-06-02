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martedì 02 giugno 2026  | aggiornato alle 13:05 | 119564 articoli pubblicati

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Croissant tricolore: la ricetta professionale con L’hirondelle 1895

Croissant tricolore soffice e scenografico realizzato con il lievito L’hirondelle 1895. Un lievitato creativo dai colori italiani, ideale per bakery moderne, brunch e colazioni gourmet

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Dolce
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 360 minuti
Calorie: 220 kcal

02 giugno 2026 | 10:30
Croissant tricolore: la ricetta professionale con L’hirondelle 1895
Croissant tricolore: la ricetta professionale con L’hirondelle 1895

Croissant tricolore: la ricetta professionale con L’hirondelle 1895

Croissant tricolore soffice e scenografico realizzato con il lievito L’hirondelle 1895. Un lievitato creativo dai colori italiani, ideale per bakery moderne, brunch e colazioni gourmet

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Dolce
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 360 minuti
Calorie: 220 kcal
02 giugno 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
Cinzano
Salomon
Drusian Valdobbiadene
Galbani
MWMKT crociera
Sorì

Il croissant tricolore con L’hirondelle 1895 è una proposta di bakery creativa e scenografica che unisce tecnica di panificazione professionale ed estetica contemporanea. Ideato dal Baking Center™ Lesaffre Italia, questo lievitato richiama i colori della bandiera italiana attraverso un elegante gioco di sfoglie verde, bianca e rossa, trasformando il classico croissant in un prodotto dal forte impatto visivo. L’impasto, arricchito con uova, burro e zucchero, viene lavorato con il lievito fresco L’hirondelle 1895, studiato specificamente per lunghe fermentazioni e per garantire stabilità, sviluppo costante e una struttura impeccabile. Dopo le pieghe e i passaggi di raffreddamento controllato, i tre impasti colorati vengono laminati e assemblati con precisione per creare l’effetto tricolore, prima della formatura finale dei fagottini.

Preparazione
Tempo di impasto
1
4 minuti in 1ª velocita` + 12 minuti in 2ª velocita` (impastatrici a spirale)
Preparazione
1
Dividere in 4 parti, poi realizzare una parte colorata di verde e una di rosso.
Spezzatura
1
Puntatura
1
15 minuti a -40°C.
Preparazione
1
Fare 2 pieghe da 4 ad ogni pastone 15 minuti a -40°C
Puntatura
1
15 minuti a -40° C.
Lievitazione
1
1 ora a 4°C.
Preparazione
1
Stendere un impasto bianco a 5 mm. Stendere i tre impasti restanti a 9 mm, quindi tagliare delle strisce di circa 0,5 cm. Appoggiare le strisce sul pastone a 5 mm, nell’ordine verde/bianco/rosso. Stendere il tutto a 4 mm. Tagliare e formare i fagottini.
Lievitazione
1
2 ore e 15 minuti.
Cottura
1
18 minuti a 170°C.

La doppia lievitazione consente di ottenere una consistenza soffice e ben alveolata, mentre la cottura a temperatura moderata regala una superficie dorata e fragrante. Il risultato è un croissant dal gusto equilibrato, leggermente burroso e delicatamente dolce, perfetto per la colazione, il brunch o la proposta da vetrina in bakery e pasticceria contemporanea.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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