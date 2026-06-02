Croissant tricolore: la ricetta professionale con L’hirondelle 1895

Il croissant tricolore con L’hirondelle 1895 è una proposta di bakery creativa e scenografica che unisce tecnica di panificazione professionale ed estetica contemporanea. Ideato dal Baking Center™ Lesaffre Italia, questo lievitato richiama i colori della bandiera italiana attraverso un elegante gioco di sfoglie verde, bianca e rossa, trasformando il classico croissant in un prodotto dal forte impatto visivo. L’impasto, arricchito con uova, burro e zucchero, viene lavorato con il lievito fresco L’hirondelle 1895, studiato specificamente per lunghe fermentazioni e per garantire stabilità, sviluppo costante e una struttura impeccabile. Dopo le pieghe e i passaggi di raffreddamento controllato, i tre impasti colorati vengono laminati e assemblati con precisione per creare l’effetto tricolore, prima della formatura finale dei fagottini.

Preparazione Tempo di impasto 1 4 minuti in 1ª velocita` + 12 minuti in 2ª velocita` (impastatrici a spirale) Preparazione 1 Dividere in 4 parti, poi realizzare una parte colorata di verde e una di rosso. Spezzatura 1 Puntatura 1 15 minuti a -40°C. Preparazione 1 Fare 2 pieghe da 4 ad ogni pastone 15 minuti a -40°C Puntatura 1 15 minuti a -40° C. Lievitazione 1 1 ora a 4°C. Preparazione 1 Stendere un impasto bianco a 5 mm. Stendere i tre impasti restanti a 9 mm, quindi tagliare delle strisce di circa 0,5 cm. Appoggiare le strisce sul pastone a 5 mm, nell’ordine verde/bianco/rosso. Stendere il tutto a 4 mm. Tagliare e formare i fagottini. Lievitazione 1 2 ore e 15 minuti. Cottura 1 18 minuti a 170°C.

La doppia lievitazione consente di ottenere una consistenza soffice e ben alveolata, mentre la cottura a temperatura moderata regala una superficie dorata e fragrante. Il risultato è un croissant dal gusto equilibrato, leggermente burroso e delicatamente dolce, perfetto per la colazione, il brunch o la proposta da vetrina in bakery e pasticceria contemporanea.