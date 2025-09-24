Crostata creativa alla crema catalana Ar.pa Lieviti

EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Deliziosa e scenografica, la Crostata creativa alla crema catalana unisce la friabilità della pasta frolla alla morbidezza vellutata della crema, per un dessert che conquista al primo assaggio

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Dessert
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 435 kcal

24 settembre 2025 | 10:30
24 settembre 2025 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
Perfetta per concludere un pranzo speciale o per sorprendere gli ospiti con un dolce raffinato e originale, questa crostata racchiude profumi intensi e note dolci e caramellate tipiche della celebre crema catalana.

Preparazione
Per la crema catalana
1
Stemperate in un tegame 220 g di preparato Ar.pa Lieviti, aggiungendo poco per volta 600 ml di latte e 400 ml di panna fresca. Mescolate bene fino a rendere il tutto uniforme.
2
Mettete sul fuoco moderato e lasciate bollire per circa 2-3 minuti per ottenere la consistenza cremosa. Spegnete il fuoco.
Per la pasta frolla
1
In una ciotola mettete la farina, lo zucchero impalpabile, il burro freddo a pezzetti e in ultimo l’uovo intero e impastate velocemente tutta la pasta frolla fino ad ottenere un impasto omogeneo e compatto. Fate riposare la pasta frolla in frigo coperta da pellicola trasparente per 20 minuti. Riprendete la pasta frolla e stendetela con il mattarello in modo da avere uno spessore di circa 8 millimetri.
2
Mettete la frolla in una teglia per crostate da 24 centimetri di diametro e ben imburrata. Tagliate i bordi in eccesso e impastate nuovamente la frolla che vi servirà dopo per fare le strisce. Bucherellate la base della crostata.
3
Versate sulla base di frolla la crema catalana. Con la pasta frolla avanzata create le strisce e decorate la crostata intrecciandole tra di loro. Cuocete la crostata alla crema in forno preriscaldato ventilato a 170° per 40 minuti circa fino a che la pasta frolla risulterà cotta e dorata.
4
Lasciate raffreddare per almeno un’ora. Infine, cospargete con lo zucchero di canna e caramellizzate con il grill o il cannello.

Una preparazione dal gusto autentico, capace di trasformare ogni momento in un’occasione da ricordare.

 
 
 
 

Crostata crema catalana Ar.pa Lieviti
 
