Crostata pere e cioccolato gluten free

In planetaria con foglia, lavorare brevemente il burro morbido con lo zucchero a velo e lo zucchero semolato fino a ottenere una massa omogenea, cremosa ma non montata.

Impastare il minimo necessario per compattare. Formare un panetto piatto e avvolgerlo in pellicola.

Stendere su banco con pochissima farina di riso: - 5 mm di spessore per biscotti e crostate - 3 mm per tartellette

• Forno statico: 165–170 °C per 25–30 minuti • Forno ventilato: 160 °C per 15–18 minuti

Versa il tutto in una casseruola a fondo spesso. Cuoci a fiamma media per circa 10 minuti, mescolando delicatamente. Le pere devono ammorbidirsi ma non disfarsi completamente.

Sciogli l’agar-agar in acqua fredda (60 g). Dopo i primi 10 minuti, versa il composto nella casseruola e mescola bene per evitare grumi. Prosegui la cottura per altri 4–5 minuti, portando a leggera ebollizione per attivare il gelificante.