Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 20 gennaio 2026  | aggiornato alle 13:45 | 116880 articoli pubblicati

Cuberoll di Angus scozzese: ricetta gourmet della Nazionale Italiana Cuochi

Un piatto d’autore di Roberto Pisciotta: Cuberoll di Angus scozzese in salamoia e rosolato, servito con crema di formaggio affumicato, cremoso di topinambur e riduzione di ciliegia. Eleganza e tecnica

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 180 minuti
Calorie: 620 kcal

20 gennaio 2026 | 10:30
di Roberto Pisciotta
Ristorante Jamantè di Polignano a Mare (Ba)
Ingredienti
Dosi per:
  • Cuberoll
  • Acqua
    1000 ml
  • Cuberoll di angus scozzese
    500 g
  • Sale
    200 g
  • Zucchero semolato
    100 g
  • Pepe in grani
    10 g
  • Aromi
    10 g
  • Foglie di alloro
    2 n
  • Burro chiarificato
    qb
  • Rosmarino
    qb
  • Crema di formaggio affumicata
  • Panna
    200 g
  • Vino Moscato
    20 g
  • Scalogno
    20 g
  • Sale
    qb
  • Olio evo
    qb
  • Erbe aromatiche
    qb
  • Riduzione di ciliegia
  • Ciliegia
    300 g
  • Cavolo riccio
  • Foglie di cavolo riccio
    4 n
  • Acqua
    qb
  • Sale
    qb
  • Finitura
  • Crumble di tarallo e pomodoro
    qb
  • Erbette eduli
    qb
Questo raffinato main course firmato da Roberto Pisciotta, membro della Nazionale Italiana Cuochi, valorizza il Cuberoll di Angus scozzese attraverso una lavorazione tecnica e bilanciata. La carne, prima aromatizzata in salamoia e poi scottata nel burro chiarificato, mantiene una straordinaria succosità. L’accompagnamento gioca su contrasti eleganti: la crema di formaggio affumicato dona rotondità e profondità, il cremoso di topinambur aggiunge una nota vegetale e delicatamente dolce, mentre la riduzione di ciliegia introduce acidità e freschezza.

Preparazione
Cuberoll
1
Preparare la salamoia con acqua, sale, zucchero, pepe, alloro e aromi e portare a bollore. Far raffreddare la salamoia e immergervi il Cuberoll.
2
Dopo 2 ore togliere la carne e asciugarla, scottarla in padella con burro chiarificato e rosmarino. A cottura quasi ultimata, lasciarla riposare.
Crema di formaggio affumicata
1
Lavare i topinambur, avvolgerli in carta forno e stagnola, condire con sale, olio ed erbe aromatiche. Chiudere a caramella e cuocere per 2 ore a 180-200°C.
2
Quando saranno cotti, con l'aiuto di un cucchiaio ricavare la polpa e frullare con un goccio di vino Moscato e lo scalogno precedentemente appassito, sino a ottenere una salsa cremosa.
Riduzione di ciliegia
1
Denocciolare le ciliegie e frullarle. Filtrare il composto e ridurlo in un pentolino.
Cavolo riccio
1
Sbollentare per 1 minuto le foglie di cavolo riccio in acqua e sale.
Assemblaggio finale e servizio
1
Scaloppare il Cuberoll e impiattarlo. Preparare una quenelle con il cremoso di topinambur, adagiare la foglia di cavolo riccio, versare la crema di formaggio affumicata e la riduzione di ciliegia.
2
Completare con un po' di crumble di tarallo e pomodoro e alcune erbette.

Il piatto è completato da cavolo riccio, crumble di tarallo e pomodoro ed erbette eduli, per una presentazione moderna e ad alto impatto gastronomico.

 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
