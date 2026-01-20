Cuberoll di Angus scozzese: ricetta gourmet della Nazionale Italiana Cuochi

Questo raffinato main course firmato da Roberto Pisciotta, membro della Nazionale Italiana Cuochi, valorizza il Cuberoll di Angus scozzese attraverso una lavorazione tecnica e bilanciata. La carne, prima aromatizzata in salamoia e poi scottata nel burro chiarificato, mantiene una straordinaria succosità. L’accompagnamento gioca su contrasti eleganti: la crema di formaggio affumicato dona rotondità e profondità, il cremoso di topinambur aggiunge una nota vegetale e delicatamente dolce, mentre la riduzione di ciliegia introduce acidità e freschezza.

Preparazione Cuberoll 1 Preparare la salamoia con acqua, sale, zucchero, pepe, alloro e aromi e portare a bollore. Far raffreddare la salamoia e immergervi il Cuberoll. 2 Dopo 2 ore togliere la carne e asciugarla, scottarla in padella con burro chiarificato e rosmarino. A cottura quasi ultimata, lasciarla riposare. Crema di formaggio affumicata 1 Lavare i topinambur, avvolgerli in carta forno e stagnola, condire con sale, olio ed erbe aromatiche. Chiudere a caramella e cuocere per 2 ore a 180-200°C. 2 Quando saranno cotti, con l'aiuto di un cucchiaio ricavare la polpa e frullare con un goccio di vino Moscato e lo scalogno precedentemente appassito, sino a ottenere una salsa cremosa. Riduzione di ciliegia 1 Denocciolare le ciliegie e frullarle. Filtrare il composto e ridurlo in un pentolino. Cavolo riccio 1 Sbollentare per 1 minuto le foglie di cavolo riccio in acqua e sale. Assemblaggio finale e servizio 1 Scaloppare il Cuberoll e impiattarlo. Preparare una quenelle con il cremoso di topinambur, adagiare la foglia di cavolo riccio, versare la crema di formaggio affumicata e la riduzione di ciliegia. 2 Completare con un po' di crumble di tarallo e pomodoro e alcune erbette.

Il piatto è completato da cavolo riccio, crumble di tarallo e pomodoro ed erbette eduli, per una presentazione moderna e ad alto impatto gastronomico.