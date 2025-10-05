EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Cubo di Tiramisù con cuore di Pistacchio

Il Cubo di Tiramisù con cuore di pistacchio è un dessert innovativo e scenografico. Cremoso e goloso all’interno, croccante alla base grazie alla terra di quinoa, ideale per conquistare gli ospiti con gusto ed eleganza

Categoria:
Difficoltà: media
Costo: media
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 310 kcal

05 ottobre 2025 | 10:30
di Tommaso Foglia
Pastry chef
Ingredienti
Dosi per:
  • Per la crema tiramisù
  • Busta Preparato per Tiramisù Carte d’Or Professional
    1 n
  • Panna fresca
    700 ml
  • Latte UHT
    300 ml
  • Per la terra di quinoa
  • Burro
    120 g
  • Zucchero
    120 g
  • Farina mandorle
    100 g
  • Quinoa soffiata
    100 g
  • Amido Riso Maizena
    30 g
  • Per la finitura
  • Cacao amaro
    qb
  • Topping Pistacchio Carte d'Or
    qb
Un dolce moderno che reinterpreta il classico tiramisù: un cubo elegante con cuore di pistacchio e crumble croccante di quinoa. Un dessert scenografico perfetto per la ristorazione à la carte. Questa ricetta è tratta da “La Carta dei Dolci” di Carte D’Or Professional, realizzata dal pastry chef Tommaso Foglia e da Giuseppe Buscicchio, executive chef di Unilever Food Solutions.

Preparazione
Per la crema tiramisù
1
In una planetaria montare 1 busta Preparato per Tiramisù Carte d’Or Professional con la panna fresca e il latte. Versare il composto in uno stampo in silicone a forma di cubo e abbattere di temperatura
Per la terra di quinoa
1
Mescolare il burro ammorbidito con zucchero, le farine e gli amidi per ottenere un composto sgretolato. Cuocere in forno a 180°C per 10 minuti
Per la finitura
1
Sformare il cubo di tiramisu`, spolverare con il cacao amaro, bucare il cubo creando un inserto di Topping al Pistacchio Carte d’Or. Disporre alla base del piatto il crumble e adagiarvi su di esso il cubo di tiramisu`

Il Cubo di Tiramisù con cuore di pistacchio è una proposta raffinata, che unisce tradizione e innovazione. Un dolce di grande effetto visivo e gusto equilibrato, ideale per stupire i clienti con un finale sorprendente

 

tiramisù al pistacchio cubo di tiramisù dessert gourmet tiramisù moderno crumble di quinoa ricetta tiramisù innovativo dolce al cucchiaio pistacchio tiramisù scenografico ricetta dolci ristorazione dessert eleganteTommaso Foglia
 
