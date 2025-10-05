Un dolce moderno che reinterpreta il classico tiramisù: un cubo elegante con cuore di pistacchio e crumble croccante di quinoa. Un dessert scenografico perfetto per la ristorazione à la carte. Questa ricetta è tratta da “La Carta dei Dolci” di Carte D’Or Professional, realizzata dal pastry chef Tommaso Foglia e da Giuseppe Buscicchio, executive chef di Unilever Food Solutions.

Preparazione Per la crema tiramisù 1 In una planetaria montare 1 busta Preparato per Tiramisù Carte d’Or Professional con la panna fresca e il latte. Versare il composto in uno stampo in silicone a forma di cubo e abbattere di temperatura Per la terra di quinoa 1 Mescolare il burro ammorbidito con zucchero, le farine e gli amidi per ottenere un composto sgretolato. Cuocere in forno a 180°C per 10 minuti Per la finitura 1 Sformare il cubo di tiramisu`, spolverare con il cacao amaro, bucare il cubo creando un inserto di Topping al Pistacchio Carte d’Or. Disporre alla base del piatto il crumble e adagiarvi su di esso il cubo di tiramisu`

Il Cubo di Tiramisù con cuore di pistacchio è una proposta raffinata, che unisce tradizione e innovazione. Un dolce di grande effetto visivo e gusto equilibrato, ideale per stupire i clienti con un finale sorprendente