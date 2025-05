Dall'incontro tra croissant e muffin nasce il "Cruffin"

La prima apparizione ufficiale del cruffin si fa risalire al 2013 a Melbourne, in Australia, grazie a una bakery artigianale chiamata Lune Croissanterie. Da lì, la moda è esplosa fino ad arrivare a San Francisco e poi in Europa. Il cruffin è perfetto per essere personalizzato: si può aromatizzare l’impasto con spezie, agrumi o vaniglia e farcire con confetture, creme spalmabili, ganache o composte di frutta. Nonostante l’aspetto elaborato, è una preparazione che permette di ottimizzare il lavoro in laboratorio, perché può essere preparato in anticipo, abbattuto e cotto al momento del servizio.

Preparazione 1 Impastare in planetaria farina, lievito, uova e metà dell’acqua. Aggiungere il sale, quindi la restante acqua e la panna a filo. Una volta assorbiti, incorporare il burro morbido in 2-3 riprese. Continuare a impastare fino a ottenere una massa liscia, omogenea e ben incordata. 2 Pirlare l’impasto, adagiare su una teglia leggermente unta con staccante e coprire con pellicola. Lasciare lievitare a 28°C per 40-50 minuti o fino al raddoppio. Sgonfiare delicatamente l’impasto, coprire e trasferire a -18°C per una notte. 3 Il giorno seguente, stendere l’impasto in sfogliatrice a 8 mm e realizzare una piega a vuoto per uniformare la temperatura. 4 Stendere il burro a 10 mm, posizionare al centro dell’impasto e chiudere sovrapponendo le due estremità. Con la chiusura verso di sé, stendere nuovamente a 8 mm ed effettuare una piega a 3, poi un’altra piega a 4. Raffreddare in abbattitore per circa 30 minuti. 5 Riprendere l’impasto ben freddo, allargare quanto la larghezza del tappetino della sfogliatrice e stendere a uno spessore di 4 mm. Dividere a metà nel senso della lunghezza. 6 Tagliare delle losanghe di 3 cm di altezza per 15 cm di lunghezza. Disporre le losanghe sul banco, spennellare con la miscela per doratura e aggiungere gocce di cioccolato. Sovrapporre sfalsate di circa 1 cm, poi arrotolare su se stesse. Unire le estremità e adagiare nei pirottini. Con un dito infarinato, creare un foro centrale.

7 Lasciare lievitare a 27-28°C fino al raddoppio. Cuocere a 170°C per circa 25 minuti. Appena sfornati, rimuovere dagli stampi e passare nello zucchero semolato. Quando tiepidi, farcire generosamente con confettura di albicocche.

È uno dei lievitati più fotografati sui social grazie alla sua sezione stratificata e scenografica, soprattutto quando farcito e spolverato di zucchero.