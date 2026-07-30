Un dessert contemporaneo e audace che gioca sull'equilibrio raffinato tra dolcezza, acidità e note vegetali. La cremosità avvolgente della panna cotta al miele e vaniglia si adagia su una base croccante e tostata di corn flakes senza glutine e cioccolato Dulcey.
DESSERT D'AUTORE
Dessert senza glutine: panna cotta al miele con zucchine alla scapece
Panna cotta al miele su croccante base Dulcey e corn flakes gluten-free, servita con carpaccio di zucchine alla scapece osmotizzate e sorbetto rinfrescante zucchina-menta. Un dessert gourmet sofisticato e senza glutine
Preparazione
Portare al bollore tutti gli ingredienti e versare negli stampi
Preparare uno sciroppo e versare sulle zucchine. Osmotizzare due volte le zucchine nello sciroppo caldo Stendere i veli di zucchina e sovrapporli, poi coppare della dimensione desiderata.
Frullare finemente i corn flakes e aggiungere gli altri ingredienti. Stendere e far riposare 2 minuti in frigo. Poi coppare
Frullare la purea di zucchina con la menta e l’aceto. Aggiungere i restanti ingredienti continuando a frullare. Mantecare e servire una quenelle sopra il carpaccio di zucchine
A rompere gli schemi classici del fine pasto è la presenza delle zucchine alla scapece osmotizzate, che apportano una freschezza vibrante e una piacevole nota acidula, amplificata dalla presenza dell'aceto e della menta. A completare il piatto, un'elegante quenelle di sorbetto alle zucchine e menta, che regala un contrasto termico e una consistenza vellutata, chiudendo il dessert con un tocco d'alta cucina raffinato e sorprendente.