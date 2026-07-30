Dessert senza glutine: panna cotta al miele con zucchine alla scapece

A rompere gli schemi classici del fine pasto è la presenza delle zucchine alla scapece osmotizzate, che apportano una freschezza vibrante e una piacevole nota acidula, amplificata dalla presenza dell'aceto e della menta. A completare il piatto, un'elegante quenelle di sorbetto alle zucchine e menta, che regala un contrasto termico e una consistenza vellutata, chiudendo il dessert con un tocco d'alta cucina raffinato e sorprendente.