Deviled Eggs alla barbabietola: ricetta facile con ricotta e pistacchi

I deviled eggs alla barbabietola ripieni di ricotta e pistacchi Wonderful® sono una rivisitazione creativa e scenografica di un grande classico. Le uova sode, immerse in una crema di barbabietola e aceto, assumono una raffinata tonalità rosa che le rende perfette anche per occasioni eleganti o aperitivi gourmet. Il ripieno, morbido e bilanciato, unisce la cremosità della ricotta alla nota sapida dei tuorli e alla croccantezza dei pistacchi, creando un contrasto di consistenze molto piacevole. Un tocco di scorza di limone aggiunge freschezza, mentre la finitura con granella di pistacchi completa il piatto con una nota aromatica e visiva. Una proposta semplice ma d’effetto, capace di coniugare gusto, colore e originalità.

Preparazione 1 Per prima cosa, cuoci le uova. Mettile in acqua fredda, porta a bollore e lascia cuocere per 9-10 minuti. Raffreddale subito in acqua e ghiaccio, quindi sgusciale. 2 Per ottenere il colore rosa, frulla le barbabietole con l’aceto e poca acqua fino a ottenere una crema densa. Immergi completamente le uova sgusciate nella crema e lascia in frigorifero per almeno sei ore, o tutta la notte, per un colore più intenso. 3 Taglia le uova a metà con un coltello a lama liscia e rimuovi delicatamente i tuorli, tenendoli da parte. Per preparare il ripieno, schiaccia i tuorli e aggiungi la ricotta, i pistacchi Wonderful® sale e pepe senza guscio tritati (tenendone da parte circa 10 g per la decorazione), sale, pepe, olio e, se desideri, la scorza di limone. Lavora gli ingredienti fino a ottenere una crema liscia, morbida ma sufficientemente sostenuta per essere messa in sac à poche. 4 Riempi gli albumi con il ripieno usando una sac à poche o un cucchiaino. Prima di servire, decora con la granella di pistacchi rimasta e, se gradisci, con fiori eduli.

Wonderful Pistachios® è il più grande produttore e trasformatore di pistacchi al mondo, con sede e coltivazioni nella San Joaquin Valley in California. Il clima ideale della valle consente ai pistacchi Wonderful® di aprirsi naturalmente al sole, rivelando un frutto grande, croccante e dal sapore inconfondibile. Parte di The Wonderful Company, multinazionale privata con oltre 8.500 dipendenti nel mondo, Wonderful Pistachios® si impegna a offrire prodotti naturalie nutrienti, coltivati e lavorati con processi che rispettano l’ambiente e garantiscono la massima qualità.