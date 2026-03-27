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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 27 marzo 2026  | aggiornato alle 13:43 | 118265 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Unilever Food Solutions
Feudo Arancio

Dolce di Pasqua: torta di rose morbida e profumata al limone

Soffice e scenografica, la torta di rose con farina KAMUT® è il dolce perfetto per Pasqua: profumata al limone, con cuore burroso e texture filante, unisce tradizione e ingredienti di qualità in una ricetta elegante

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Dolce
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 240 minuti
Calorie: 410 kcal

27 marzo 2026 | 10:30
Dolce di Pasqua: torta di rose morbida e profumata al limone
Dolce di Pasqua: torta di rose morbida e profumata al limone

Dolce di Pasqua: torta di rose morbida e profumata al limone

Soffice e scenografica, la torta di rose con farina KAMUT® è il dolce perfetto per Pasqua: profumata al limone, con cuore burroso e texture filante, unisce tradizione e ingredienti di qualità in una ricetta elegante

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Dolce
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 240 minuti
Calorie: 410 kcal
27 marzo 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Farina di grano a marchio KAMUT®
    440 g
  • Latte
    200 ml
  • Burro
    70 g
  • Zucchero
    50 g
  • Uova
    2 n
  • Scorza grattugiata di un limone
    qb
  • Lievito di birra
    10 g
  • Sale
    qb
  • Per la farcitura
  • Burro
    100 g
  • Zucchero
    100 g
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La torta di rose con farina di grano a marchio KAMUT® è una reinterpretazione elegante di uno dei grandi lievitati della tradizione italiana, perfetta per celebrare la Pasqua con gusto e consapevolezza. Soffice, profumata e scenografica, si distingue per la sua struttura ariosa e per la delicata fragranza agrumata della scorza di limone, che si fonde con la dolcezza della farcitura al burro e zucchero.

Preparazione
1
Preparare un poolish versando il lievito di birra fresco e un cucchiaino di zucchero (preso dal totale) in 50 ml di latte. Unire anche 50 g di farina di grano a marchio KAMUT®, mescolare accuratamente fino a sciogliere completamente il lievito e lasciare riposare per 10–15 minuti, fino alla formazione di bollicine.
2
Versare nella ciotola della planetaria quasi tutta la restante farina. Unire il latte, lo zucchero e il lievitino, quindi iniziare a impastare.
3
Aggiungere un uovo insieme a poca farina e lavorare fino a completo assorbimento. Solo successivamente incorporare il secondo uovo e la restante farina.
4
Lasciare assorbire gli ingredienti, quindi aggiungere il burro tagliato a tocchetti, la scorza di limone e un pizzico di sale. Continuare a impastare fino a ottenere un impasto liscio e ben incordato.
5
Trasferire l’impasto sul piano di lavoro, lasciarlo riposare per 30 minuti e successivamente eseguire un giro di pieghe. Formare una palla, riporla in un contenitore e lasciare lievitare fino al raddoppio del volume.
6
Nel frattempo preparare la farcitura: mescolare in una ciotola il burro morbido con lo zucchero fino a ottenere un composto morbido e ben amalgamato.
7
Una volta che l’impasto sarà lievitato, trasferirlo su una spianatoia leggermente infarinata e stenderlo in un rettangolo di circa 50 × 30 cm. Spalmare il composto di burro su tutta la superficie e spolverare con lo zucchero.
8
Arrotolare la pasta partendo dal lato più lungo fino a ottenere un rotolo, quindi tagliare a rondelle spesse circa 4-5 cm.
9
Disporre le rondelle in uno stampo a cerniera del diametro di 30 cm precedentemente imburrato, posizionandole con la parte tagliata rivolta verso l’alto. Lasciare tra ogni rosa uno spazio di 2-3 cm, che verrà riempito durante la lievitazione. Coprire con pellicola e lasciare lievitare per circa un’ora.
10
Cuocere in forno statico preriscaldato a 180 °C per 10 minuti, quindi abbassare la temperatura a 160 °C e proseguire la cottura per circa 30 minuti, fino a doratura.
11
Poco prima di sfornare, spennellare la superficie con poco burro per lucidare. Lasciare raffreddare prima di servire.

L’impiego della farina di grano khorasan a marchio KAMUT® conferisce all’impasto una personalità unica: il risultato è un dolce armonioso, dal sapore pieno ma equilibrato, capace di valorizzare ogni morso senza risultare eccessivo. Il metodo del poolish e la lavorazione accurata garantiscono una lievitazione ottimale e una texture soffice e filante, che si apre “a petali” proprio come una rosa. Perfetta come dessert pasquale, questa torta si presta anche a momenti conviviali primaverili, dalla colazione lenta alla merenda all’aperto. Un lievitato che unisce estetica e sostanza, tradizione e attenzione alla qualità delle materie prime.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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