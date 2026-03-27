Dolce di Pasqua: torta di rose morbida e profumata al limone

La torta di rose con farina di grano a marchio KAMUT® è una reinterpretazione elegante di uno dei grandi lievitati della tradizione italiana, perfetta per celebrare la Pasqua con gusto e consapevolezza. Soffice, profumata e scenografica, si distingue per la sua struttura ariosa e per la delicata fragranza agrumata della scorza di limone, che si fonde con la dolcezza della farcitura al burro e zucchero.

Preparazione 1 Preparare un poolish versando il lievito di birra fresco e un cucchiaino di zucchero (preso dal totale) in 50 ml di latte. Unire anche 50 g di farina di grano a marchio KAMUT®, mescolare accuratamente fino a sciogliere completamente il lievito e lasciare riposare per 10–15 minuti, fino alla formazione di bollicine. 2 Versare nella ciotola della planetaria quasi tutta la restante farina. Unire il latte, lo zucchero e il lievitino, quindi iniziare a impastare. 3 Aggiungere un uovo insieme a poca farina e lavorare fino a completo assorbimento. Solo successivamente incorporare il secondo uovo e la restante farina. 4 Lasciare assorbire gli ingredienti, quindi aggiungere il burro tagliato a tocchetti, la scorza di limone e un pizzico di sale. Continuare a impastare fino a ottenere un impasto liscio e ben incordato. 5 Trasferire l’impasto sul piano di lavoro, lasciarlo riposare per 30 minuti e successivamente eseguire un giro di pieghe. Formare una palla, riporla in un contenitore e lasciare lievitare fino al raddoppio del volume. 6 Nel frattempo preparare la farcitura: mescolare in una ciotola il burro morbido con lo zucchero fino a ottenere un composto morbido e ben amalgamato. 7 Una volta che l’impasto sarà lievitato, trasferirlo su una spianatoia leggermente infarinata e stenderlo in un rettangolo di circa 50 × 30 cm. Spalmare il composto di burro su tutta la superficie e spolverare con lo zucchero. 8 Arrotolare la pasta partendo dal lato più lungo fino a ottenere un rotolo, quindi tagliare a rondelle spesse circa 4-5 cm. 9 Disporre le rondelle in uno stampo a cerniera del diametro di 30 cm precedentemente imburrato, posizionandole con la parte tagliata rivolta verso l’alto. Lasciare tra ogni rosa uno spazio di 2-3 cm, che verrà riempito durante la lievitazione. Coprire con pellicola e lasciare lievitare per circa un’ora. 10 Cuocere in forno statico preriscaldato a 180 °C per 10 minuti, quindi abbassare la temperatura a 160 °C e proseguire la cottura per circa 30 minuti, fino a doratura. 11 Poco prima di sfornare, spennellare la superficie con poco burro per lucidare. Lasciare raffreddare prima di servire.

L’impiego della farina di grano khorasan a marchio KAMUT® conferisce all’impasto una personalità unica: il risultato è un dolce armonioso, dal sapore pieno ma equilibrato, capace di valorizzare ogni morso senza risultare eccessivo. Il metodo del poolish e la lavorazione accurata garantiscono una lievitazione ottimale e una texture soffice e filante, che si apre “a petali” proprio come una rosa. Perfetta come dessert pasquale, questa torta si presta anche a momenti conviviali primaverili, dalla colazione lenta alla merenda all’aperto. Un lievitato che unisce estetica e sostanza, tradizione e attenzione alla qualità delle materie prime.