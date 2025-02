Dolce o salato, ma gluten free: [Pizza Margherita]

Sembra che la pizza Margherita, comunemente conosciuta come la pizza napoletana per eccellenza, sia stata inventata tra il 1796 e il 1810 e che l’inventore sia un certo Francesco De Boucard. La creazione risale a quando un famoso pizzaiolo, Raffaele Esposito, convocato dalla Real Casa nella Reggia di Capodimonte dove si riunivano i re d’Italia Umberto I e sua moglie Margherita, propose tre varianti diverse di pizza e la Regina scelse la sua preferita. È interessante sapere anche che la pizza, intesa come disco di pasta su cui adagiare vari ingredienti, era un’usanza molto antica descritta persino da Virgilio nell’Eneide. La parola ha origine nel 997 in un contratto di locazione di un mulino sul fiume Garigliano dove si stabiliva l’omaggio che bisognava fare (12 pizze) ai proprietari oltre l’affitto. Quindi in base a questi riferimenti è ovvio che la pizza che oggi tutti conosciamo e amiamo era già pronta prima che Raffaele Esposito la dedicasse alla Regina. Il suo merito, dunque, è unicamente averle dato il nome di “Margherita”. In ogni caso la storia del pizzaiolo napoletano che dedica la pizza alla regina Margherita a mio avviso è quella più bella e mi piace crederla.

Preparazione 1 Mettere nella planetaria acqua, lievito di birra, olio di semi e olio di oliva, miele, per ultima la farina e il sale. 2 Lavorare bene gli ingredienti fino al raggiungimento di un impasto omogeneo. Prendere l’impasto e dividerlo in 8 palline uguali, lasciarlo lievitare per 2 ora circa a temperatura ambiente e senza sbalzi. 3 Poi prendere le palline lievitate e lavorarle con il mattarello, creare un disco di uno spessore di 1 cm e mezzo circa e posizionarlo nella teglia, accertandosi di aver lasciato i bordi più alti per creare il cornicione. 4 Stendere il pomodoro sopra tutto il disco, tranne che sui bordi, aggiungere la mozzarella e cuocere in forno statico per 3-4 minuti a 350°C. Se si usa il forno di casa, cuocere a 230°C per 7-8 minuti.

Oggi la pizza è ormai diventata un piatto che si consuma ovunque, in qualsiasi location e Paese del mondo. Il poterla realizzare senza glutine e renderla buona come la classica pizza è stato per me sicuramente un successo. La mia ricerca e la passione per questo mondo del senza glutine mi ha portato ad avere nel mio ristorante e nella mia pasticceria una pizza buonissima che avrebbe fatto esultare anche la regina Margherita!

Oggi, come avete ben capito, parleremo della Pizza Margherita, nella mia versione rigorosamente gluten free. Le materie prime necessarie per realizzare questa ricetta sono facilmente reperibili in quanto non hanno stagionalità: farina senza glutine “Pizza Mix Il Carrettino”, pomodoro (polpa di pomodoro), mozzarella fior di latte, basilico, olio di girasole, olio extravergine di oliva, acqua, sale, miele, lievito di birra fresco. Questa ricetta è versatile, indicata per bar, ristoranti, ovviamente pizzerie, paninoteche, insomma ovunque, ed è molto apprezzata, anche dai bambini. Adatta ai vegetariani e alle persone intolleranti al glutine.

Andrea Greco è chef, ma ha sempre ampliato i suoi interessi, dalla psico-alimentazione ad un corso di marketing comunicazionale. Tante le esperienze sia come barista che come pasticcere, come cuoco e come insegnante (specializzatosi in ricette senza glutine durante il lockdown). La sua ultima avventura inizia nel 2007, a dicembre, con l'apertura del ristorante-pizzeria Il Carrettino, di cui oggi è patron ed executive chef.

Per maggiori informazioni: www.andreagreco.it