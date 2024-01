Dolce riso al profumo di cannella

Dolce riso al profumo di cannella - ricetta di @easyclarissa

I food influencer del network Tuduu ci presentano questa ricetta per un dolce al cucchiaio da gustare durante le feste, green, anstispreco e adatto a tutte le principali restrizioni alimentari

Ingredienti

100 g riso (ben sciacquato)

100 g zucchero di canna

750 g latte senza lattosio (bevanda di mandorla/soia per la versione vegana)

Cannella e scorza di arancia qb

Preparazione

Sciacquiamo il riso con abbondante acqua finché non risulta limpida e poi scoliamolo. Mettiamo in un pentolino antiaderente il riso, lo zucchero, il latte (o bevanda vegetale) e gli aromi e mescoliamo scaldando sul fuoco a fiamma medio-alta fino al primo bollore. Dal primo bollore possiamo rimuovere gli aromi e continuare a mescolare finché non vengono assorbiti tutti i liquidi. Raggiunta la consistenza desiderata si può subito spostare il dolce in ciotoline monoporzione, spolverando di cannella o cacao amaro e gustandolo caldo. Ottima anche la versione fredda (si conserva in frigorifero per 2 giorni in contenitore ermetico).

