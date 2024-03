Dolcenera: il cocktail con VerGin, liquore al timo, Arduino, bitter e bergamotto

Cocktail Dolcenera

Cocktail Dolcenera, creato dalla barlady Simona Trivellini del locale Binario Zero di Biella, a base di VerGin, liquore al timo, amaro Arduino, celery bitter e soda al Bergamotto. Decorato con una crosta al pepe nero di Kampot e sedano al nero di Fabbri. Con 21% vol e uno splendido colore giallo, profumo agrumato ed erbaceo, è un after dinner (dopo pasto) ideale per un'ottima digestione dopo aver degustato qualche prelibatezza tipica della Valle d'Aosta.

Ingredienti:

30 ml VerGin Vertosan

30 ml Liquore al timo

20 ml amaro Arduino

0,5 ml Celery Bitter

40 ml soda al bergamotto

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.