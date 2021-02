Tortino al cioccolato con cuore morbido di Prugne della California

Pubblicato il 07 febbraio 2021 | 09:57

150 g di cioccolato fondente

80 g di burro

4 Prugne della California

90 g di zucchero a velo

2 uova

cacao amaro qb

20 g d farina

i semi di una bacca di vaniglia

un pizzico di sale

Ingredienti per 4 tortini:

Procedimento:

Frullate le Prugne della California fino a ridurle in purea e unitele al cioccolato e al burro tagliato a tocchetti. Fate fondere a bagnomaria. Trasferite il tutto in una terrina e aggiungete lo zucchero. Unite poi un uovo alla volta avendo cura di far amalgamare uno prima di aggiungere il seguente. Infine aggiungete la farina e la vaniglia amalgamandoli delicatamente. Imburrate e rivestite con il cacao amaro 4 cocotte o pirottini di metallo di monoporzione. Versatevi il composto di cioccolato, riempiendoli per due terzi e ponete in freezer per almeno 2 ore. Poco prima di servirli scaldate il forno a 180 °C e fateli cuocere per 18 minuti. Potete sfornarli quando la superficie farà qualche piccola crepa. Lasciate intiepidire per un paio di minuti prima di capovolgerli sui piatti e servirli. Se gradito spolverate con zucchero a velo.