Il gelato alla pesca e crema di anacardi è stato ideato da Niklas Gustafson (che è anche un esperto nutrizionista) per Natruly, brand salutistico del food. Solo 5 gli ingredienti, ovviamente tutti al 100% naturali: pesche (ma vanno bene anche le albicocche), banana, latte, crema di anacardi, succo e scorza di limone. Il risultato consentirà di rispondere ai bisogni del nostro corpo e soprattutto di prendersi cura della pelle e dei capelli.

Gelato alla pesca. Foto Natruly

Ingredienti

• 350 g di pesche o albicocche

• 1 banana matura congelata

• 200 ml di latte125 g di crema di anacardi

• succo di limone e scorza di limone

• 1 foglia di menta per guarnire

Procedimento

• Sbucciare e congelare la banana il giorno prima

• Lavare e tagliare la pesca o l'albicocca a pezzetti. Mettere da parte in frigorifero.

• Mentre la frutta riposa, grattugiate il limone e spremetene una metà.

• Frullare tutti gli ingredienti fino a ottenere una consistenza omogenea. Se volete che sia più denso, potete congelare il composto per un po'.

• Servite nei contenitori che avete a disposizione e completate con le foglie di menta. Se volete donare un po’ di freschezza in più aggiungete altri pezzetti di pesca e un po' di crema di anacardi.

