Diamantini al caffè senza glutine

: 500 g di farina di riso, 450 g di burro tradizionale, 250 g di zucchero a velo, 60 g di cacao in polvere, 40 g di tuorlo d'uovo in brik, 25 g di misto d'uovo in brik, caffe espresso 100% Arabica q.b.Sabbiare la farina con il burro: ovvero inserire in planetaria farina con il caffè e il cacao e mescolare con l’attrezzo “foglia”. Unire lo zucchero e continuare la lavorazione.Terminare con uova e tuorlo inserite a filo in planetaria.Lasciare riposare in frigorifero per 2 ore. Formare dei filoncini di 4 cm di diametro.Passare i filoncini nello zucchero di canna miscelato con caffè in polvere. Mettere in freezer per 2 ore. Togliere e tagliare il diamantino all’altezza di meno di 1 cm. Cuocere a 190 gradi per 10/12 minuti circa.